Zuhan a Barca és a Real értéke, Griezmann 16, Hazard 20 millió euróval kerül kevesebbe

Az FC Barcelona labdarúgócsapatának értéke jócskán alacsonyabb, mint az elmúlt években a tavalyi idény gyenge szereplése miatt – derült ki a Transfermarkt összeállításából. A Real Madrid keretének értéke is csökkent, hiába nyerte meg a bajnoki címet a fővárosi együttes.

Az FC Barcelona az előző szezonban jócskán alulmúlta önmagát. Elúszott a bajnoki cím, ráadásul a Bajnokok Ligájában történelmi, 8-2-es vereséget mért rájuk a Bayern München. A kupamentes időszak következtében borítékolható volt, hogy a katalánok piaci értéke romlani fog.

A csapat értéke több mint 44 millió euróval esett, így már „csak” 879 millió eurót ér a játékoskerete. Ezzel összességében harmadik, a Manchester City (1,05 milliárd euró) és a Liverpool (1,07 milliárd euró) előzi meg.

A játékosok közül Sergi Roberto értéke zuhant a legtöbbet, 40-ről 20 millió euróra. Antoine Griezmann nem sokkal maradt le, ő 16 millió euróval ér kevesebbet, mint tavaly. A Barcelona akkor sem kapna sokat, ha megválna Sergio Busquetstől vagy Samuel Umtititől.

Látható, hogy Griezmann nem tud olyan vezető lenni, mint az Atlético Madridnál. A tendencia itt egyértelműen lefelé mutat

– jelentette ki Tobias Blaseio, a Transfermarkt Spanyolország területi képviselője.

Nyáron rengeteg pletyka keringett arról, hogy Lionel Messi elhagyja a Barcelonát. Végül ez nem következett be, ennek ellenére az ő piaci értéke is csökkent. Ebben a kora is közrejátszik, de mindössze 12 millió euróval kerül kevesebbe – azaz 100 millió euróba. Szerződésében ennél jóval magasabb ár szerepel kivásárlási záradékában.

Messi meg tudta őrizni a kilencjegyű piaci értékét. Csillagászati fizetése miatt – amit egyetlen klub sem tudna kifizetni – továbbra is a liga legértékesebb játékosává teszi. Ha a nyáron tényleg elhagyja a csapatot nehéz lesz olyan klubot találnia, amelyik hajlandó ennyi fizetést adni neki. Emiatt, és a szurkolók szeretete miatt úgy hiszem, itt kellene maradnia – nyilatkozta Blaseio.

A katalánok csúf szezonjának üde színfoltja Ansu Fati volt. A 17 éves csatárnak – aki nemcsak a Barca, hanem a spanyol válogatott legfiatalabb gólszerzője is – 50 millió euróról 80-ra nőtt az értéke. Összehasonlításképp a második legdrágább 17 éves játékos, Eduardo Camavinga 37,5 millió euróba kerül.

A Real Madrid leginkább Eden Hazard miatt került nehéz helyzetbe. Csakúgy mint Roberto, az ő piaci érték is 20 millió euróval csökkent, mint az előző szezonban. Már csak 60 millió eurót kellene fizetni érte, ami 2015 óta a legkevesebb.

A futballtudása vitathatatlan, de a Real Madridnak nincs nagy segítségére. Az Hazard-ra nehezedő nyomás, a sok sérülés, és a magas átigazolási díja nem könnyíti meg a helyzetét

– fejtette ki Blaseio.

Karim Benzema, Isco, és Luka Jovics értéke is folyamatosan csökken. Bár Benzema leértékelődésben közrejátszik a kora, a 22 éves Jovicsról ez nem mondható el. Úgy tűnik mellényúlás volt a szerb csatár, de Zidane-tól megkapja a bizalmat. A Real Valladolid ellen nem játszott rosszul, kérdés, ez elég lesz-e a későbbiekben.

A „királyi gárdában” is vannak jobban teljesítő játékosok, akiknek értéke jelentősen elkezdett emelkedni.

A fiatal középpályást, Federico Valverdét már 70 millió euróra taksálják, míg Thibaut Courtois mostani jó formája 75 millió eurót ér a Transfermarkt szerint.

Ez pontosan ugyanannyi, mint Marc-André ter Stegen értéke. A világ legdrágább kapusa továbbra is az Atlético Madridot erősítő Jan Oblak. Ő megközelíti a 100 millió eurót.

Az Atlético Madrid csapata az egyetlen a három spanyol gigász közül, amelyik növelni tudta kerete értékét. Ebben vastagon közrejátszik Oblak, mellette pedig José Giménez is, akit a nyáron 90 millió euróval csábított a Manchester City. Jelenleg a világ legdrágább középső védője Virgil van Dijk (80 millió euró), mögötte hármas holtverseny alakult ki: Raphael Varane, Matthijs de Ligt és José Giménez 70 millió eurót taksál.

Spanyolországban különösen jól megfigyelhető, hogy milyen nehézségekbe ütközik eladni egy harminc év feletti, jó fizetéssel rendelkező játékost.

A La Ligában hirtelen rengeteg futballista öregedett ki. A klubok örülnek, mikor az egyre gyengébb teljesítményt nyújtó, idősebb játékosok elkerülnek máshová. Pláne ha magas a fizetésük is. Így helyet tudnak biztosítani az új játékosoknak. Különösen a Barcelona vesztett sokat, két nagy sztárjuk – Ivan Rakitic és Luis Suárez – szinte ingyen hagyta el a csapatot. A Valencia a harmincegy éves Dani Parejótól vált meg teljesen ingyen. Mindhármuk értéke nagyot csökkent, de ebben a koronavírus is közrejátszik

– zárta gondolatmenetét a Transfermarkt szakértője.

(Borítókép: NurPhoto / Getty Images Hungary)