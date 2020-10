Paul Scholes élesen bírálta az MU új igazolását, Cavanit

Bár szinte minden Manchester United-drukker örül Edinson Cavani érkezésének, a klub korábbi kulcsjátékosa kevésbé. Paul Scholessal hozzátette, szerinte a Tottenham elleni 6-1-es vereség okozta pánik miatt vették meg az uruguayi támadót.

Nyilvánvaló, hogy Cavani napjaink egyik csúcsminőségű középcsatára, de 33 éves, és azt gondoltam, vissza fog vonulni. A Paris Saint-Germainben is keveset futballozott az előző szezonban. Öt-hat évvel ezelőtt ragyogó fogás lett volna, egy olyan támadó, akire lehet építeni. Úgy gondolom hiba volt kétéves szerződést kötni vele, elég lett volna néhány hónapra megszerezni. Annak idején Henrik Larsson is hasonló korú volt, mint Cavani most. Fantasztikusan játszott a csapatban, kisegített minket abban a pár hónapban, amikor kellett. Nem tudom, Cavani mennyire fogja a Unitedet segíteni, de az biztos, hogy ő élvezni fogja az itt eltöltött időt.