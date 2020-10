Izland kikapott, a törökök nem bírtak a szerbekkel

Az A-ligában a világbajnok Franciaország az általa a 2018-as vb-döntőben legyőzött Horvátország vendége volt. Utóbbi jó házigazdának bizonyult: a nyolcadik percben Ferland Mendy jobb oldali beadását Domagoj Vida vette le gyakorlatilag Antoine Griezmannak, aki köszönte szépen, tíz méterről a jobb felsőbe bombázott a rendkívül gyatra felszabadítási kísérlet után. A fordulás után Nikola Vlasic révén egyenlítettek a hazaiak, de Kylian Mbappé gólja győzelmet ért a franciáknak.

Eb-pótselejtezős ellenfelünk, Izland hazai pályán kapott ki Belgiumtól. A világranglistát vezető együttes Romelu Lukaku góljával szerzett vezetést a 9. percben, majd nem sokkal később egyenlített a házigazda, ám az Internazionale csatára még az első félidőben büntetőből is beköszönt.

Anglia számára nem is kezdődhetett volna rosszabbul a Dánia elleni találkozó: Harry Maguire az ötödik percben sárga lapot kapott, majd a 32. percben megkapta a másodikat is, így tíz emberre fogyatkozott a házigazda. Ráadásul a Manchester United belső védője egy tizenegyest is összehozott, amit Christian Eriksen bevágott, így a szünetben 1–0-ra vezettek a dánok. Az eredmény a második játékrészben sem változott, így Anglia pont nélkül maradt a Wembleyben.

Olaszország és Hollandia nem bírt egymással, Portugália a koronavírusos Cristiano Ronaldo nélkül is simán nyert Svédország ellen.

Nyertek a szerbek Törökországban

A magyar válogatott csoportjának másik mérkőzésén Szerbia Törökországban vizitált. A vendégek a 22. percben Szergej Milinkovics-Szavics fejes góljával kerültek előnybe, majd a szünet után Alekszandar Mitrovics büntetőből növelte a fórt. Az 57. percben egy szépen megkomponált támadás végén Hakan Calhanoglu szépített. Sőt, az AC Milan középpályása a 76. percben előkészítette a törökök egyenlítő gólját, Ozan Tufan volt eredményes, így a találkozó 2–2-vel zárult.

A magyar válogatott által az Eb-pótselejtezőben legyőzött Bulgária hazai pályán kapott ki Walestől. Szlovákia a szünetben 2–0-ra vezetett Izrael ellen, ám a vendégek a fordulás után Eran Zahavi triplájával fordítottak, és elvitték a pontokat Trnavából.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 3–0

Olaszország–Hollandia 1–1

2. CSOPORT

Anglia–Dánia 0–1

Izland–Belgium 1–2

3. CSOPORT

Horvátország–Franciaország 1–2

Portugália–Svédország 3–0

B-LIGA

1. CSOPORT

Norvégia–Észak-Írország 1–0

Románia–Ausztria 0–1

2. CSOPORT

Skócia–Csehország 1–0

Szlovákia–Izrael 2–3

3. CSOPORT

Törökország–Szerbia 1–2

Oroszország–MAGYARORSZÁG 0–0

4. CSOPORT

Finnország–Írország 1–0

Bulgária–Wales 0–1

C-LIGA

2. CSOPORT

Észak-Macedónia–Grúzia 1–1

Észtország–Örményország 1–1

3. CSOPORT

Moldova–Szlovénia 0–4

Görögország–Koszovó 0–0

4. CSOPORT

Litvánia–Albánia 0–0

Fehéroroszország–Kazahsztán 2–0