Nemzetek Ligája: Oroszország-Magyarország

Halmosi Péter

Született: 1979. szeptember 25.

Poszt: középpályás

Klubjai: Haladás, Grazer (osztrák), DVSC, Plymouth (angol), Hull City (angol), Haladás Válogatottság/gól: 35/0

Legnagyobb sikerei: Magyar bajnok (2005-05, 2006/06), Magyar Szuperkupa-győztes (2005, 2006)

Nem mondok vele újat, de óriási fegyvertény, hogy a legutóbbi három idegenbeli tétmeccsét megnyerte a magyar válogatott, ráadásul komoly ellenfelek ellen. Látatlanban is egyértelmű, hogy nagyon jó a hangulat a csapaton belül, Marco Rossi megtalálta a közös hangot a játékosokkal. Persze, szerencse is kellett a sikerekhez, de az csak annak van, aki tesz is érte. Márpedig a játék képére és a hozzáállásra sem lehet panasz az utóbbi időben, aki pályára lép, rendkívül alázatosan teszi a dolgát. Bízom benne, hogy Oroszországban is meglepetést okozunk, és jó eredményt érünk el, akár egy bravúros újabb győzelem formájában. Az itthoni 3-2-es vereségből kiindulva viszont kulcsfontosságú, hogy ne aludjunk bele a meccsbe az elején, egy félidőnyi előnyt semmilyen szinten nem lehet adni a riválisnak!