Higuaín: Megfordult a fejemben, hogy abbahagyom

Gonzalo Higuaín több európai topcsapatban megfordult karrierje során. A Real Madridban vált közismertté, és lett Európa egyik legmeghatározóbb támadója. Innen Olaszországba igazolt, ahol először a Napoli alkalmazta, később aztán a Juventusban és a Milanban is bizonyított. Egy kis angliai kitérő után egy évet ismét lehúzott Torinóban, ám gyenge teljesítménye és motiválatlansága miatt a nyáron kontinenst váltott, és az amerikai Inter Miami együtteséhez került. A 32 éves argentin csatár nehéz időszakáról a CBS-nek vallott.

Gonzalo Higuaín – aki nemrégiben szabadrúgásból megszerezte első MLS-gólját – a Juventushoz fűződő viszonyáról is beszélt.

Három évig játszottam ott, és már akkor is állandóan új játékosokat igazoltak. Most jött egy másik vezetőedző is. Remélem jól fognak teljesíteni, mindig örülni fogok a sikereiknek.