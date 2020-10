A Bayern kiütötte az Atléticót, öngóllal nyert a Liverpool

Bayern München - Atlético Madrid

Jó iramban kezdődött a találkozó, ráadásul a vendégek futballoztak veszélyesebben az első percekben. Suárez lőhetett volna gólt egy centerezés után, de néhány centivel lemaradt a beadásról. Az első veszélyes helyzet természetesen Lewandowski előtt adódott, a lengyel támadó azonban mellé belsőzte Coman beadását. A 15. percben Süle a kapufát találta el, ezután Carrasco és Suarez hagyott ki egy-egy helyzetet.

A 28. percben aztán a BL-döntőn győztes gólt szerző Coman szerezte meg a vezetést a hazaiaknak,

Kimmich nagyszerű passzát váltotta gólra a francia szélső.

A szünet előtt aztán megduplázta előnyét Hansi Flick együttese, ezúttal Coman előkészített, Goretzka volt a befejező,

így a Bayern megnyugatató előnnyel mehetett a félidőre.

A második játékrész elejét góllal kezdte Diego Simeone csapata - apró szépséghiba, hogy Joao Felix találatát nem adta meg a játékvezető, Neuer elött ugyanis két Atletico játékos is lesen állt és zavarták a kilátásban. Hasonló volt a helyzet a túloldalon is, Tolisso bombagólt lőtt a 66. percben és bár Lewandowski és Müller is lesen állt, a játékvezető úgy ítélte meg, hogy nem zavarták Oblakot, így a Bayern ekkor eldöntötte a lényegi kérdéseket.

Coman nem sokkal később még megforgatta a kést a madridiakban, bohócot csinált a védelem jobb oldalából, majd higgadtan a hosszú sarokba gurított.

A meccs utolsó része már nem hozott több gólt, így a címvédő Bayern magabiztos győzelemmel kezdte az idei szezont.

Ajax - Liverpool

A találkozó elején egymás hibáiból éltek a csapatok, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek a gólszerzésre, de a befejezések pontatlanok voltak, vagy a kapusok hárítottak. A folytatásban átvette az irányítást Jürgen Klopp csapata, de elöl továbbra is pontatlanak voltak a vendég játékosok, igazán komoly lehetőség félóra elteltével sem alakult ki a kapuk előtt.

Egészen a 35. percig, ekkor Mané centerezését a Szalah elől menteni igyekvő Tagliaficio a saját kapujába lőtte.

Szünetig nem változott az eredmény, így 0-1-es állással mehettek pihenőre a csapatok.

A második félidő elején Klaasen egyenlíthetett volna, az egykori Everton játékos lövése azonban a kapufán csattant. Fimino és Fabinho válaszolhatott volna, de egyikük helyzetéből sem született meg a Liverpool második gólja.

Alexander-Arnold a 66. percben mintha kézzel blokkolt volna egy beadást, a VAR-szobából azonban nem ítéltek büntetőt.

A túloldalon nem sokkal később a csereként beálló Jota járt közel a gólhoz, Onana azonban jól mozdult ki a kapujából és menteni tudott a portugál elől, csakúgy, mint Minamino két kísérleténél. A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott az Ajax, az ellentámadásokat követően viszont Wijnaldum biztosíthatta volna be több ízben a sikert, ám a holland két nagy helyzete is kimaradt.

Az eredmény tehát nem változott, így az angolok szintén sikerrel vették az idei első akadályt a legrangosabb európai kupasorozatban.

A többi pályán

Az Atalanta elrontotta a BL-újonc Midtjylland debütálását, a bergámói csapat magabiztosan nyert Dániában 4-0-ra. A City hátrányból fordított a Porto ellen és győzött 3-1-re, az Olympiakosz pedig egy hosszabbításban szerzett góllal fektette két vállra a Marseille-t. Az Inter viszont nem bírt a Mönchengladbachhal, 2-2 lett a San Siróban rendezett mérkőzés.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Bayern München (német)-Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (2-0)

gólszerzők: Coman (28., 72.), Goretzka (41.), Tolisso (66.)

Salzburg (osztrák)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 2-2 (1-1)

g.: Szoboszlai (45.), Junuzovic (50.), illetve Eder (19.), Liszakovics (75.)

B csoport:

Internazionale (olasz)-Borussia Mönchengladbach (német) 2-2 (0-0)

g.: Lukaku (49., 90.), illetve Bensebaini (63., tizenegyesből), Hofmann (85.)

Real Madrid (spanyol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-3 (0-3)

g.: Modric (54.), Junior Vinicius (59.), illetve Tete (29.), Varane (33., öngól), Solomon (42.)

C csoport:

Olimpiakosz (görög)-Olympique Marseille (francia) 1-0 (0-0)

g.: Koka (91.)

Manchester City (angol)-FC Porto (portugál) 3-1 (1-1)

g.: Agüero (21., tizenegyesből), Gündogan (65.), Torres (73.), illetve Luis Diaz (14.)

D csoport:

AFC Ajax (holland)-FC Liverpool (angol) 0-1 (0-1)

g.: Tagliafico (35., öngól)

Midtjylland (dán)-Atalanta (olasz) 0-4 (0-3)

g.: Zapata (26.), Gomez (36.), Muriel (42.), Mirancsuk (89.)