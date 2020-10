Kirakták a bajnoki keretből, Özil kiakadt az Arsenalra

Mesut Özilre továbbra sem tart igényt az Arsenal spanyol menedzsere, Mikel Arteta. Az Európa-liga után a bajnokságban sem számít a világbajnok középpályásra, ezt bizonyítja, hogy nem nevezték be a Premier League-re. Özil kiakadt Arteta döntésén, erről közösségi oldalán is posztolt.

Mikel Arteta már az Európa-liga-keretből is kihagyta Mesut Özilt, de most még erre is rátett egy lapáttal: a német középpályás a bajnokságban sem fog pályára lépni, ugyanis a Premier League-re sem nevezték.

A 32 esztendős játékos legutóbb március 7-én szerepelt tétmeccsen az Arsenal színeiben. Az angol klub már a nyáron szeretett volna megválni Öziltől, ám ő ragaszkodik ahhoz, hogy kitölti 2021-ig szóló szerződését. Nem meglepő a döntése: habár nem játszik, mégis ő rakja a legtöbb pénzt zsebre a csapatban. Hetente 350 ezer fonttal (közel 140 millió font) gyarapodik a vagyona. A világbajnok középpályás ettől függetlenül nem elégedett jelenlegi helyzetével, Instagram-oldalán osztotta meg gondolatait követőivel.

Nagyon nehéz ezeket a sorokat megosztanom azokkal az Arsenal-szurkolókkal, akiknek az elmúlt években játszottam. Rendkívül csalódott vagyok, amiért nem kerültem be a Premier League-keretbe. Amikor 2018-ban új szerződést kötöttem, hűséget fogadtam szeretett klubomnak. Szomorú, hogy az Arsenal ezt nem viszonozta. Manapság ritka dolog a hűség. Hétről hétre próbáltam pozitív maradni, és reméltem, van esély arra, hogy hamarosan visszatérek. Ezért hallgattam idáig. A koronavírus miatti szünet előtt nagyon örültem az új edzőnk, Mikel Arteta vezetésével elért fejlődésünknek. Pozitív irányba haladtunk, és úgy éreztem, az én teljesítményem is megfelelő. De a helyzet megváltozott, és már nem engedik, hogy az Arsenal színeiben játsszak. Mit mondhatnék még? Londonban még mindig otthon érzem magam, még mindig sok barátom van a csapatban, és szoros kapcsolatot ápolok a szurkolókkal. Nem számít mi történt, továbbra is harcolni fogok, hogy nyolcadik arsenalos idényem ne így érjen véget. Megígérem, hogy ez a döntés nem fogja megváltoztatni a gondolkodásmódomat. A lehető legjobbamat fogom nyújtani az edzéseken, és ahol csak lehetséges, szót emelek az embertelenség ellen és az igazságosság érdekében.

Mesut Özil 2013 óta az Arsenal játékosa. Az angol bajnokságban 184 mérkőzésen lépett pályára, 33 gólt rúgott, és 58 gólpasszt adott. Úgy fest, ezek a számok egy jó darabig nem fognak gyarapodni.