Új főszponzort jelentett be az NB II-es DVSC

Szabó Péter, a klubot működtető gazdasági társaság igazgatóságának elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, három évre szóló megállapodást kötöttek a vállalattal, és biztos benne, hogy mindkét fél számára "gyümölcsöző" lesz az együttműködés. Szabó Ákos, az elsősorban víziszárnyasok tenyésztésével, feldolgozásával és kereskedelmével foglalkozó, a nemzetközi piacon is jelen lévő Tranzit-csoport igazgatóságának tagja, a Tranzit-Ker Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, a családi vállalkozásként harminc évvel ezelőtt indult cégnek nagyon erős a debreceni kötődése. Nemcsak a cégcsoport központja található a városban, hanem több gyártóegysége is. Hozzátette: a vállalat életében mindig is fontos volt a lokálpatriotizmus.

"Teljesen passzolt a portfóliónkba, hogy főszponzorként megjelenjünk a DVSC labdarúgócsapatánál"

- fogalmazott. A cégvezető bízik benne, hogy az együttműködés üzleti sikert is jelent majd a vállalatnak. "Reméljük, hogy a csapat rövid időn belül hazai és nemzetközi szinten is visszakerül oda, ahol valóban a helye van."

Az MTI kérdésére a megállapodás részleteiről közölte: üzleti titokként kezelik, hogy a vállalat mennyi pénzzel támogatja a csapatot.

"Tisztességes megállapodást kötöttünk, amelyben a cég letette a bizalmát a DVSC mellett, és nem vettük figyelembe, hogy jelenleg sajnos nem az NB I-ben, hanem az NB II-ben szerepel a csapat"

- fogalmazott Szabó Ákos.

Fotó: dvsc.hu A Tranzit-csoport lett a DVSC labdarúgócsapatának főszponzora

Kósa Lajos, a DVSC Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, olyan klubmodellt szeretnének megvalósítani, amelyben a helyi erőforrásokra támaszkodnak, legyen szó az üzleti kapcsolatokról, a szponzorációról vagy a saját nevelésű játékosok csapatba építéséről. Szerinte ennek a modellnek a szimbóluma, hogy a DVSC főszponzora egy helyi kötődésű vállalat lett.

Papp László, Debrecen polgármestere kiemelte, a Tranzit-csoport eddig is számtalanszor állt már fontosnak tartott debreceni ügyek mellé. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a cég rendszeresen támogatja a gyermekklinikát és élelmiszeradományokat juttat el a rászorulóknak. Hozzátette: a város, a régió és az ország életében fontos gazdasági szereplő tette le a voksát a DVSC mellett.

"Szeretnénk, ha a csapat azt a példaértékű fejlődési pályát járná be, amelyet a Tranzit-csoport a gazdasági életben"

- fűzte hozzá a városvezető.