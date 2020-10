Az Arsenal játékosai sem értik, Arteta miért száműzte Özilt

Mesut Özil ügynöke őszinteségre szólította fel az Arsenal vezetőedzőjét, Mikel Artetát, aki a közelmúltban kihagyta a világbajnok középpályást az Európa-ligába és a Premier League-be nevezett keretből is. Erkut Sogut azt is elmondta az ESPN-nek, hogy az Arsenal-játékosok is értetlenül állnak Özil száműzése előtt.