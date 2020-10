Giggs: Az MU húsz évet is várhat az újabb bajnoki címre

Ryan Giggs egyik legnagyobb félelme, hogy a Liverpoolhoz hasonlóan a Manchester Unitednek is közel harminc évet kell várnia a következő bajnoki címig. A „vörösök” az 1989–1990-es szezon után tavaly nyerték meg újra a Premier League-et. A United legutóbb 2013-ban lett bajnok. Ez volt Sir Alex Ferguson utolsó éve a „vörös ördögök” menedzsereként. Azóta három szakvezetőt – David Moyest, Louis van Gaalt és José Mourinhót – is menesztett a klub.

Tizenöt-húsz évbe is beletelhet a következő bajnoki cím, különösen ha Jürgen Klopp és Pep Guardiola is marad a ligában. A Liverpool bőséges erőforrásokkal és kiváló játékosokkal rendelkezik. Ez abból is látszik, ahogyan 1990 után újra megnyerték a bajnokságot. Még Kloppnak is négy év kellett a bajnoki címhez. Ez hosszú időt vesz igénybe. Szem előtt kell tartani, amit Klopp tesz: szezononként javít a csapat teljesítményén, és olyan trófeákat nyert, mint a Bajnokok Ligája. Minden menedzseri aláírást úgy tekintenek a United szurkolói, hogy abból bajnoki trófea lesz. Ez nem így van