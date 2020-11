Addig keresték, amíg megtalálták Oblak gyenge pontját

Sokan a világ legjobb kapusának tartják Jan Oblakot. A szlovén kapuvédő a spanyol bajnokság legjobbjaként négyszer is elnyerte a Zamora-díjat. A mostani szezonban is brillírozik, eddig hat meccsen mindössze két gólt kapott a La Ligában. Uralja a légi párbajokat, technikailag kifogástalan, jók a reflexei, és lábbal is ügyes – írja a Mundo Deportivo.

Épp ezért merülhetett fel az Opta Sports szerkesztőiben a kérdés, hogy mégis mi lehet a 27 éves kapus gyenge pontja. Az oldal adatai szerint – minden sorozatot figyelembe véve – a legutóbbi tizenhét tizenegyest képtelen volt hárítani Oblak. Tizenöt a hálóban kötött ki, míg kettő lövés elkerülte a kapuját. Ez magában foglalja a tizenegyespárbajokat is. Összesen 32 gólt kapott tizenegyesből karrierje során. A legutóbbi alkalom, amikor megfogott egy büntetőt a bajnokságban, az a 2017–2018-as szezonban volt a Getafe ellen. Azon a májusi meccsen Faycal Fajr próbálkozását védte ki.

Oblak 2014 óta áll az Atlético Madrid kapujában. Összesen 266 mérkőzésen lépett pályára a „matracosok” színeiben:

mindössze 185 gólt kapott, míg 143-szor érintetlen maradt a hálója.

Összehasonlítva a spanyol bajnokság másik legjobb kapusával, a barcelonai Marc-André ter Stegen teljesítményével: 237 találkozón 223-szor találtak be neki, és 100-szor tudta kapott gól nélkül lehozni a meccset.