Élvezet és szenvedély – ez a legfontosabb a Benfica akadémiáján

Figyelemre méltóan sok tehetség tűnt fel az elmúlt néhány évben a Benficánál.

Elég csak Joao Félix, Renato Sanches, Bernardo Silva, vagy éppen Rúben Dias nevét említeni, akik a portugál csapatnál töltötték fiatal éveiket.

Utóbbi két játékos már a Manchester Cityt erősíti, velük együtt közel 200 millió fontot költött az angol klub korábbi Benfica-nevelésekre. Tavaly nyáron Joao Félixet 113 millió fontért adták el az Atlético Madridnak.

Rodrigo Magalhaes szerint toborzásuk középpontjában a 6 és 13 év közötti gyermekek állnak, Rubén Dias is 11 éves korában érkezett az akadémiára. Jelenleg összesen 470 tehetség pallérozódik a lisszaboniak akadémiáján.

Toborzunk, beillesztjük a fiatalokat a Benfica módszertanába, és hosszú távon fejlesztjük őket azzal a céllal, hogy az első csapatunkba is bekerüljenek. A Benfica utánpótlása szociális és oktatási támogatást is nyújt. Fejlesztenünk kell a személyiséget és fel kell készítenünk a srácokat az élet problémáira. Ez a küldetésünk

– mondta a csapat akadémiájának technikai koordinátora, akinek legnagyobb álma, hogy a Benfica négy-öt saját nevelésű játékossal megnyerje a Bajnokok Ligáját.

Miután egy feltörekvő tehetség aláírt a klubhoz, személyes programot kap a szokásos edzések mellett. Számos paramétert alkalmaznak a felderítő hálózatok. Dias technikai tudása megfelelő volt, azonban kezdetben nem emelkedett ki a többiek közül – írja a BBC Sport.

Rúben Dias átlagos játékosként érkezett a Benficába – a technikája jó volt, de nem futballozott magas szinten. A munkaképessége tette lehetővé, hogy eljusson a világ legjobbjai közé. Mostanra számos tulajdonság megkülönbözteti a többiektől. Talán a legfontosabbak ezek közül a vezetői képessége, és a kommunikációja. Olyan a pályán, mint egy tábornok. Már akkor is feltűntek ezek dolgok, mikor még csak 11 éves volt, végig ő szervezte a csapat játékát.

A technikai fejlődés mellett fontos szerepet játszik az orvosi, fizikai és pszichológiai háttér is a játékosok nevelésében.

Minden fiatallal közösen elkészítünk egy tervet, kikérjük az ő véleményüket is. Egyeztetünk a következő lépésekről, valamint megvitatjuk, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez lehet a futball technikai vagy fizikai része is

– állítja Pedro Marques, a Benfica technikai igazgatója.

Minden csapatnak van egy programja, de ezek kiegészülnek egyéni fejlesztési foglalkozásokkal is. Egyeseknek technikai dolgokon kell javítaniuk, amit a pályán tehetnek meg, míg másoknak több időt kell eltölteniük az edzőteremben. Nagyon fontos, hogy már fiatal korban megvizsgáljuk ezeket az igényeket.

A tervezés rengeteg türelmet igényel. Bernardo Silva ugyan kiemelkedett a fiatalabb korosztályban, tizenévesen mégis sokat küzdött, fizikailag képtelen volt felvenni a versenyt társaival. A klub azonban tudta, technikai képességei végül lehetővé teszik számára, hogy nemzetközileg elismert játékossá váljon.

Fiatalabb korosztályokban a hangsúly a játékon és élvezeten van. A szenvedély fejlesztése, és a problémák leküzdése a legfontosabb. Lesznek győztesek és vesztesek, de nem ez a legfontosabb

– vallja Marques.

A Benficánál nevelkedett játékosok leginkább a Manchester City menedzserének figyelmét keltették fel. Pep Guardiola szívesen válogat olyan futballisták közül, akik megfordultak korábban az együttesben.

rubén Dias és bernardo Silva mellett jelenleg Joao Cancelo és Ederson neve is szerepel a kékek keretében.

A mai modern játékosoknak képesnek kell lenniük arra, hogy különböző szerepeket és pozíciókat töltsenek be a pályán, akár egy mérkőzésen belül. Bernardo középpályásként és szélsőként is bevethető. Joao Cancelo nemcsak szélsőként, hanem jobbhátvédként is helytáll.

Marques nyolc évig dolgozott a Manchester Citynél, így tudja, hogyan működnek más elitcsapatok.

Szeretjük azt gondolni, hogy tehetség bárhol születhet, és jó ötletek is bárhonnan származhatnak. Minden Joao Félixre és Diasra rengeteg olyan fiatal jut, aki nem tud akkora karriert befutni. Ennek ellenére edzőink minden játékost egyenlő bánásmódban részesítenek. A legnagyobb célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek elérni az álmaikat.

(Borítókép: Joao Félix a Benfica mezében / NurPhoto / Getty Images Hungary)