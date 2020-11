Az NB I-es labdarúgók fizetését is kipótolja a magyar állam

Kedd este arról is döntött a kormány, hogy kiken és milyen formában próbál segíteni az országvezetés az idei második lezárás idején.

a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerő-piaci program szerinti támogatás nyújtható

– olvasható a rendeletben.

Az igénylés menete egyszerű: a cég a megyei kormányhivatalnál jelentkezik a fizetési papírokkal, és az állam ezen keresztül hó végén megtéríti a bruttó bér felét. Ezen túl se szociális, se szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni ezeknek a cégeknek.

A támogatásra a vendéglátásban, a különböző szolgáltatói és kulturális szektorban működő vállalkozások jogosultak, bár ezek bérköltsége fényévekre van a profi labdarúgásétól.

A felsorolásban szerepelnek a profi sportolók és sportegyesületek is, amelyek jelentős része továbbra is zavartalanul működik – írja a 444.hu. Köztük azok a labdarúgó-egyesületek is, amelyek havi bérköltsége több száz millió forintot is jelenthet havonta.

Ezek felét az állam most – novemberre egész biztosan – átvállalja. (A rendeletben a sportlétesítmény működtetése, sportegyesületi tevékenység, egyéb sporttevékenység is szerepel. Az élvonalbeli klubok fő tevékenysége jellemzően utóbbi kettő egyike közül kerül ki – írja a portál.)

Az igénybevétel egyetlen érdemi feltétele, hogy a vállalkozás fizesse a béreket és ne rúgjon ki senkit.

A klubok bevételeiket eddig is a TAO-támogatások, állami nagyvállalatok szponzorációi adták – nem pedig azok a jegybevételek, amelyektől most elesnek. Az ezüstérmes Fehérvár tavalyi 9,5 milliárdos árbevételéből kevesebb mint 300 millió csorgott be a jegyek után. Miközben a csapat bérköltsége évente 4,4 milliárd forint, azaz havonta 366 millió forint. Ha nem is emelkedtek tavaly óta a fizetések Fehérváron, az ezüstérmes klub most novemberben akár jó 180 milliós bértámogatásra is jogosult lehet a 444 szerint.