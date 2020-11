Az izlandi válogatott tagjai éhesek a sikerre

A svéd szakember mindenekelőtt sajnálatát fejezte ki, hogy kollégája, Marco Rossi megfertőződött a koronavírussal, szeretett volna vele személyesen is találkozni, és a meccset megelőzően, illetve utána kezet fogni, erre azonban nem lesz lehetősége. A magyar csapatot, valamint a zárt kapus mérkőzést így jellemezte az izlandiak szövetségi kapitánya:

Nyilván a környezet és a szurkolók normál esetben segítik a hazai csapatot az ehhez hasonló meccseken, most viszont nem egy ilyen világban élünk. A játékosok vélhetően már hozzászoktak, hogy nézők nélkül kell pályára lépniük, a románok elleni playoff összecsapást is (amelyet 2-1-re nyert meg Izland - a szerk.) csupán 59 ember látta Reykjavíkban. Remek magyar csapat lesz az ellenfelünk, nagyon jól szerepelnek a Nemzetek Ligájában és Bulgáriában is magabiztosan győztek. Ennek ellenére az erősségek mellett minden válogatottnak megvannak a gyenge pontjai is, remélem, mi is feltérképeztük a magyarok hibáit, és a holnapi meccsen ezeket ki is tudjuk használni.