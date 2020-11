Fizetésemelés nélkül hosszabbíthat Neymar a PSG-vel

Az amerikai portál szerint Neymar örömmel maradna a PSG játékosa, annak ellenére, hogy fizetését nem tervezik megemelni. A brazil válogatott támadó elégedett az évi közel 32 millió eurós bérével, így akár további öt évre maradna Franciaországban. Az ESPN azonban azt írja,

Neymar szakmai garanciákat kért Leonardótól, ezekhez kötötte a szerződéshosszabbítást – többek között azt szeretné, ha Kylian Mbappét megtartaná a párizsi egyesület.

Bár 2019-ben úgy tűnt, hogy Neymar visszatér a Barcelonához, a PSG mégsem volt hajlandó elengedni őt. Azóta viszont szorosabbá vált a klub és a játékos viszonya. Jelenlegi szerződése szerint Neymar 2022-ig a párizsiaké.

A Paris Saint-Germain sportigazgatója, Leonardo megerősítette, hogy Neymaron kívül tárgyalásokat folytatnak még Kylian Mbappéval, Ángel Di Maríával, Juan Bernattal és Julian Draxlerrel is. A 28 éves csatár hosszabbítása szinte biztosra vehető az ESPN szerint, ám Mbappé jövője továbbra is bizonytalan. A fiatal francia szélsőért a Real Madrid érdeklődik, de a Liverpool is szemet vetett rá.

(Borítókép: Neymar a Manchester United elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccsen. Fotó: Xavier Laine/Getty Images Hungary)