A tét az Eb: Magyarország–Izland

1995-ben épp Izland ellen, egy Európa-bajnoki selejtezőn mutatkozhattam be a válogatottban. Fiatal voltam, megelőlegezett bizalmat kaptam a szakvezetéstől, mivel a légiósok sem jöttek haza, az olimpiai keret is kialakult már, de tétmérkőzés volt. Óriási élmény a nemzeti csapatban pályára lépni, kupát is kaptam érte az MLSZ-től, mert akkoriban ez volt a hagyomány.

Emlékszem, hogy a meccs közben leszállt egy hatalmas madár – talán egy gólya – a pályára, kergettük jónéhány percig, hogy folytatódhasson a meccs. Végül sikerült leterelni a Fáy utca gyepéről persze. Bíztam benne egyébként, hogy többszörös válogatott is lehetek később, de sajnos máshogy alakult.