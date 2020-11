Újabb sérült, lassan nem marad bevethető védője Kloppnak

Az angol válogatott csütörtökön Írországgal játszik felkészülési mérkőzést, majd a Nemzetek Ligájában Belgiummal és Izlanddal csap össze. Joe Gomez azonban biztosan nem fog pályára lépni, ugyanis a 23 éves védő megsérült az egyik edzésen. Anglia szövetségi kapitánya az írek elleni összecsapás előtt nyilatkozott.

Nem tudom megmondani, mennyire komoly, mert még nem végeztek vizsgálatokat. Felkavaró volt, látni Gomez fájdalmas arcát. Az biztosra vehető, hogy nem fog játszani a következő három mérkőzésen. A vizsgálatok után fogjuk meglátni, milyen eredetű a sérülése. Bízunk benne, hogy minél hamarabb visszatérhet – mondta Gareth Southgate.

A Burnley kapusa, Nick Pope közelről látta mi történt pontosan Joe Gomezzel – írja a Guardian.

Joe nem lőtt, nem cselezett. Senki sem volt a közelében, mégis a földre rogyott. Nagy fájdalmakat élhetett át. Szörnyű érzés látnod, hogy a barátod és csapattársad átél egy ilyen sérülést

– mesélte Pope a brit lapnak.

Gomez kényszerű kihagyása nemcsak az angol válogatottnak komoly kihívás, hanem a Liverpoolnak is. Jürgen Klopp együttese így is középhátvédhiányban szenved: Joel Matipon, Nathaniel Phillipsen, és a felnőttcsapatba nemrégiben felkerülő Rhys Williamsen kívül nincs bevethető játékos. Virgil van Dijk az egész szezonra kidőlhetett Jordan Pickforddal való találkozása után, míg Fabinho és Trent Alexander-Arnold is sérüléssel bajlódik.

(Borítókép: Joe Gomez bemelegít az Ajax elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt. Fotó: Kenzo Tribouillard/AFP)