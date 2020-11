Szoboszlai Dominik: Gondoltam, csak ellövöm már 20-ról az utolsó percben

„Nehezen indult a meccs, az első 15-20 percben nem igazán találtuk a helyünket” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a kispadon a koronavírusos Marco Rossit helyettesítő Cosimo Inguscio.

Nagyobb volt a nyomás rajtunk, mint Walesben, tisztában voltunk vele, ha most itt nem nyerünk, nincs több lehetőség a javításra. Ez talán néhány futballistára bénítólag hatott, de félidőben szerencsére rendeztük a sorokat, tudtuk, min kell javítani és a hajrában óriásit harcolva megfordítottuk az eredményt.

Félidőben ráadásul mint kiderült, virtuálisan Marco Rossi is jelen volt az öltözőben. „Marcóval folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, szünetben a játékosokhoz is szólt, de a cseréket, illetve minden taktikai dolgot egyeztettünk. Rendkívüli helyzet volt ez, nagyon boldogok vagyunk, hogy ennek ellenére sikerrel vettük az utolsó akadályt és kijutottunk az Eb-re.”

Inguscio újságírói kérdésre elárulta, gyakorolták a büntetőket, hiszen adott esetben 11-es párbaj is dönthetett volna a kijutásról, de örült, hogy végül nem az orosz ruletten dőlt el a meccs.

Ebben pedig a 92. percben győztes gólt szerző Szoboszlai Dominiknek elévülhetetlen érdemei voltak, így emlékezett vissza a mindent eldöntő találatra a Salzburg középpályása: „Négyen voltak előttem, szerencsére Sallai a bal oldalamon elvitt egy embert, előttem pedig középen megnyílt az út, így ritmusváltással megindultam a kapu felé.

Végig küzdöttünk, hittünk a fordításban, és megérdemelten nyertük meg a találkozót. Most még nem igazán tudom szerintem felfogni, mekkora dolgot értünk el, egyébként is egy érzelmi hullámvasút volt az utóbbi pár nap a számomra onnantól kezdve, hogy eleinte úgy tűnt, el sem jöhetek a válogatotthoz, egészen odáig, hogy a gólommal kijutottunk."

A magyar csapat első gólját Loic Nego szeretze a 88. percben – érdekesség, hogy a 2016-os Európa-bajnokság csoportmeccsén Marseille-ben szintén ekkor egyenlített Bernd Storck csapata. A MOL Fehérvár játékosa így értékelt a lefújást követően.

Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek és Magyarországot képviselhetem. Hosszú ideje élünk itt a családommal, itthon érzem magam, és rendkívül büszke vagyok arra, amit most közösen elértünk. Végig hittünk egymásban, a stáb is, a játékosok is, és hiába volt rajtunk nagy a nyomás, megbirkóztunk vele.