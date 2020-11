Nemzetek Ligája: Magyarország–Szerbia

Több jel is arra utalt, amit meccs előtt mondtam, hogy a szerbekre egyébként jellemző magabiztosság most hiányzik belőlük, nincs top állapotban ez a csapat. Most már mindent egy lapra feltéve próbálkoznak, bár mindkét együttes posztra cserélt, játékrendszert nem váltott. Loic Nego érdekes a belső középpályán, kicsit mintha idegenül mozogna ott, Sigér helyét pedig Nagy Ádám vette át középen, ettől függetlenül továbbra is a széleken van a hangsúly, rengeteget kell dolgozni ott a játékosoknak. Mindkét csapatban benne van a gól, főleg a pontrúgások veszélyesek, ha lesz következő találat, az szerintem eldönti az összecsapást.