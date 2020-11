Brazília nyert Uruguayban, Kolumbia nagy zakót kapott

Brazília 2–0-ra nyert Uruguayban a dél-amerikai világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlanul áll a kontinens csoportjának első helyén – írja az MTI.

A mérkőzés végeredménye már az első félidőben kialakult, a brazil együttesben Arthur a 33. percben volt eredményes, míg Richarlison a 45. percben vette be a hazaiak kapuját. A több játékosát – így a koronavírusos Luis Suárezt is – nélkülöző Uruguay tíz játékossal fejezte be a találkozót, mert Edinson Cavanit a 71. percben kiállították.

Argentína szintén idegenben nyert 2–0-ra, a Peru elleni összecsapáson a végeredmény ugyancsak kialakult a szünetig. Az első félidő közepén 11 perc alatt Nicolás González, majd Lautaro Martínez szerzett gólt.

Ecuador otthon 6–1-re kiütötte Kolumbiát – a hazaiak a 9. percben már 2–0-ra, majd a szünetben 4–1-re vezettek –, és a hajrában úgy növelte a különbséget, hogy már emberhátrányban volt.

A mezőnyben már nincs pont nélküli csapat, miután Venezuela nyert, Bolívia pedig döntetlent játszott.

Eredmények, 4. forduló:

Uruguay–Brazília 0–2 (0–2)

Peru–Argentína 0–2 (0–2)

Ecuador–Kolumbia 6–1 (4–1)

Venezuela–Chile 2–1 (1–1)

Paraguay–Bolívia 2–2 (1–2)

Az állás: 1. Brazília 12 pont, 2. Argentína 10, 3. Ecuador 9, 4. Paraguay 6 (6–5), 5. Uruguay 6 (7–7), 6. Chile 4 (6–6), 7. Kolumbia 4 (6–11), 8. Venezuela 3, 9. Peru 1 (4–10), 10. Bolívia 1 (5–12)

Az első négy helyezett közvetlenül kijut a 2022-es, katari világbajnokságra, az ötödik pedig pótselejtezőt játszik.

(Borítókép: A brazil válogatott Richarlison gólját ünnepli Uruguay ellen. Fotó: Raul Martinez / AFP)