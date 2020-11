Elton Johntól Will Ferrellig: híres klubtulajdonosok a futballban

Nem Ryan Reynolds és Rob McElhenney az első sztárok, akik egy futballklub tulajdonosai lettek. Többek között LeBron James, Magic Johnson, Matthew McConaughey szintén rengeteg pénzt áldoztak szeretett sportjukba. Nézzük a legismertebbeket, a teljesség igénye nélkül.

LeBron James

A Los Angeles Lakers szupersztárja kisebb részesedéssel rendelkezik a Liverpoolnál. 2011-ben 6,5 millió dollárért vásárolta meg a klub tulajdonjogának két százalékát. Ez a befektetés igencsak megtérült az amerikai kosárlabdázónak, hiszen 2018-ban arról számolt be a Business Insider, hogy 32 millió dollárra ugrott a kezdőtőkéje. Ez az összeg azóta jócskán nőhetett, mivel a csapat a Bajnokok Ligája mellett harminc év után ismét megnyerte a Premier League-et.

James Harden, Oscar de la Hoya

James Harden is a labdarúgásba fektetett be, ám ő kicsit bátrabb volt LeBronnál. A Houston Rockets játékosa az MLS-ben szereplő, Houston Dynamo öt százalékát birtokolja. A korábbi világbajnok bokszoló, Oscar de la Hoya szintén tulajdonosa az együttesnek.

Will Ferrell, Magic Johnson, Mia Hamm, Nomar Garciaparra

A 2014-ben megalapított Los Angeles FC labdarúgócsapatot rengeteg híresség támogatja. Köztük van a korábbi NBA-legenda, Magic Johnson, és a humorista/színész Will Ferrell is. Azt pontosan nem lehet tudni, mekkora összeggel szálltak be a klub pénzügyeibe, de annyi biztos, hogy Ferrell jóvoltából a jókedv garantált. Az 53 éves színész a Chelsea-t is támogatja.

Kevin Durant

Júniusban jelentette be, hogy öt százalékos részesedést vásárolt az amerikai bajnokságban (MLS) ténykedő Philadelphia Unionnál. Korábban a D.C. Unitedhez akart betársulni, ám végül nem járt sikerrel. „Már korábban is rajongtam a labdarúgásért, majd láttam, milyen gyorsan növekszik a bajnokság népszerűsége” – nyilatkozta a kosárlabdázó az ESPN-nek.

Zlatan Ibrahimovic

Svédországban elég nagy port kavart, mikor Ibrahimovic 2019-ben megvette a Hammarby huszonöt százalékát. Karrierjét a rivális Malmőben kezdte, így a csapat szurkolói árulásnak vélték a támadó befektetését. Bosszúból még a szobrát is megrongálták, ám a „nagy Zlatant” még ez sem zavarta.

Ronaldo

A brazil fenomént nem rettentette el, hogy Real Valladolid történelmének nagy részét a spanyol másod- és harmadosztályban töltötte. A kétszeres aranylabdás legenda 2018-ban 30 millió euróért a klub többségi tulajdonosa lett. Mostanra a Valladolid nyolcvankét százaléka az övé, a csapat pedig jelenleg is a La Liga középmezőnyének a tagja.

David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt

A Manchester United aranykorszakának meghatározó tagjai egyenként tíz százalékot birtokolnak a Salford City csapatában. Az Old Traffordtól mindössze öt mérföldre található az angol kiscsapat, ami korábban a nyolcadik ligában szerepelt. Mióta Beckhamék átvették az irányítást a Salford eljutott a negyedosztályig, ráadásul a csapat új stadiont is kapott.

Steve Nash

Az egykori kanadai kosárlabdázó igazi futballimádó családból származik. Két testvére is labdarúgó volt, de ő maga is gyakran elemzi a Bajnokok Ligája meccseit. 2008-ban a Vancouver Whitecaps, 2016-ban pedig a spanyol Mallorca csapatába fektetett be. Nash 21 millió dollárt áldozott a Mallorcára, ám bizonyára nem bánta meg a tettét, mivel az együttes azóta játszott az első osztályban is.

Matthew McConaughey

Az Oscar-díjas Matthew McConaughey 2019-ben vett részvényeket az amerikai Austinnál. Mikor a Texasi Egyetemen járt, állítólag szenvedélyes, ösztönző beszédet tartott az ottani atlétikai csapatnak. Színészi képességeit az Austinnál is kamatoztathatja, bár azt nem tudni, pontosan mekkora befolyása van.

Elton John

A brit popikon 1976-1987 és 1997-2002 között a Watford elnöke volt. Elton John rendszeresen résztvesz a klub mérkőzésein, ráadásul róla nevezték el a Watford stadionjának egyik szektorát. A csapat kilencvenhárom százalékát birtokolta 2018-ig, emellett ő írta a „darazsak” klubhimnuszát is. Egyetlen fia is a Watfordnál nevelkedik.

(Borítókép: Elton John a Watford mérkőzésén a Vicarage Roadon. Fotó: Nick French/Getty Images Hungary)