A Liverpool cipőjében a Real: kidőlt két kulcsember

Nagy gondban lehet a Real Madrid labdarúgócsapata: a Nemzetek Ligájában megsérült Sergio Ramos és Raphael Varane is, így első számú belső védőit veszítette el a spanyol klub.

Sergio Ramos a kedd esti németek elleni mérkőzés első félidejében sérült meg. A 34 éves bekk a combhajlítóját fájlalta, ezért a 43. perceben le kellett cserélni őt. A spanyolok csapatkapitányuk nélkül is történelmi, 6–0-s vereséget mértek Németországra.

Sergio Ramos és Sergio Canales sérülései szerintem nem komolyak, bár a klubjaik számára nyilván bosszantó, amikor egy játékos kidől a válogatott meccsek során. Tudom milyen érzés, ezért remélem, hamar felépülnek

– nyilatkozta Luis Enrique, a spanyolok szövetségi kapitánya az ESPN-nek.

Sergio Ramos 178. alkalommal öltötte magára a spanyol válogatott mezét, így egyre közelebb kerül ahhoz, hogy ő legyen minden idők legtöbb válogatott mérkőzéssel rendelkező játékosa. Már csak Ahmed Mubarak 179, míg Ahmed Hasszan 184 meccsel előzi meg őt.

A franciák is magabiztosan verték a svédeket, ám a szünetben le kellett cserélni Raphael Varane-t. Didier Deschamps szerint kisebb problémája akadt a 27 éves világbajnoknak, ám előfordulhat, hogy neki is ki kell hagynia a Villarreal elleni bajnokit. Ramos és Varane nélkül főhet Zinedine Zidane feje, mivel Éder Militao november 2-án pozitív koronavírust adott le, míg Nacho Fernández csak most tért vissza súlyos sérüléséből. Elképzelhető, hogy a középhátvédhiány miatt – csakúgy, mint Liverpoolban – az ificsapatból jöhet az utánpótlás. Jürgen Kloppnak egyelőre bejött a kényszerszerű fiatalítás, Rhys Williams eddig kiváló teljesítményt nyújtott.