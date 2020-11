Fabio Cannavaro fiával erősített a Lazio

Szerződtette a Lazio Fabio Cannavaro 16 éves fiát. Andrea apjához hasonlóan középső védő, és igen tehetségesnek tartják.

A Lazio hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Andrea Cannavarót. A 16 éves fiú eddig apja munkája miatt Kínában játszott, azonban tanulmányi okokból haza kellett térnie édesanyjával Olaszországba. Fabio Cannavaro kisebb megszakításokkal hat éve dolgozik Kínában. Itt nevelkedett Andrea is, aki a Kvangcsu Evergrande U18-as csapatában szerepelt eddig. 185 centiméteres magasságával már most túlszárnyalja édesapját, de az égszínkékek oldala szerint lábbal sem ügyetlen, technikás védő, emellett gyors is. Szerződése 2024-ig szól.

Bár Andrea a koronavírus miatt jó ideje nem játszott tétmérkőzésen, az olasz ifjúsági bajnokság szüneteltetése miatt lesz ideje formába lendülni. A Lazio akadémiáján nevelkedik továbbá Simone Inzaghi, Igli Tare, és Angelo Peruzzi gyermeke is.