A törökök legyőzésével közelebb kerültünk a 2022-es vb-hez is

A magyar labdarúgó-válogatott szerda este 2–0-ra legyőzte Törökországot a Puskás Arénában, ezzel megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája B-divíziójában, és feljutott a legjobbak közé. Ami (talán) még ennél is fontosabb, hogy a 2022-es világbajnokság felé is tett egy nagy lépést. Sőt, a 2024-es németországi Európa-bajnokság felé is.