Elképesztő öngólt hozott össze a Leverkusen kapusa

Hansi Flick csapata pocsékul játszott az első félidőben, hiába birtokolta többet a labdát, kaput eltaláló lövése nem volt, miközben Manuel Neuernek többször is dolga akadt. A 45. percben Maximilian Eggestein meg is szerezte a vezetést a vendégeknek, az egyenlítésre a 62. percig kellett várni: ekkor Kingsley Coman fejelte be Leon Goretzka beadását.

Az eredmény már nem változott, 1–1 lett a vége. Az idényben másodszor veszítettek pontot a bajorok, akik ráadásul sérülés miatt elvesztették Lucas Hernándezt, akit még az első félidőben le is kellett cserélni.

Érdekesség, hogy a brémaiak sorozatban ötödik alkalommal játszottak 1–1-es döntetlent a Bundesligában.

A Bayer Leverkusen vezetett az újonc Arminia Bielefeld otthonában, ám később Lukás Hradecky elképesztő öngólt hozott össze: Daley Sinkgraven adta haza a labdát, ám a finn kapus olyan rosszul találta el, hogy az végül a saját kapujában kötött ki. A végén azonban így is a „gyógyszergyáriak” örülhettek, Aleksandar Dragovic a 88. percben döntött a három pont sorsáról.

A Schalke továbbra is nyeretlen, ezúttal hazai pályán kapott ki a Wolfsburgtól.

A Leipzig 18.30-kor lép pályára az Eintracht Frankfurt otthonában, a Hertha pedig 20.30-tól Berlinben fogadja a Borussia Dortmundot.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

Bayern München–Werder Bremen 1–1

Arminia Bielefeld–Bayer Leverkusen 1–2

Hoffenheim–Stuttgart 3–3

Mönchengladbach–Augsburg 1–1

Schalke–Wolfsburg 0–2

(Borítókép: Ina Fassbender / AFP)