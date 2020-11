Az NB I. új csillaga a válogatottról álmodik

A Puskás Akadémia elleni négy találatával nemcsak hogy élre állt a labdarúgó NB I góllövőlistáján, de felhívta magára a honi futballvilág figyelmét. Bognár György irányításával remekel Pakson, céljai között szerepel a válogatott és egy esetleges külföldi karrier is, de egyelőre a saját fejlődésére és csapata jó szereplésére koncentrál. Nemrégiben Shane Tusuppal is elkezdett együtt dolgozni. Hahn Jánossal, a Paks támadójával beszélgettünk.

A Puskás Akadémia ellen négyszer is betalált, így már 44 NB I.-es gólnál jár paksi színekben, a Magyar Kupával együtt pedig 52-nél. Emlékszik még az elsőre?

Persze. A Pápa ellen szereztem 2012 novemberében – idézte fel az Index kérdésére Hahn János. – Álmodoztam róla, hogy el fogok jutni idáig, de nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerül. Szerencsére a meccseim száma is szépen gyarapodik.

Menjünk kicsit még visszább az időben: Szekszárdon született, de Pakson vált futballistává. Miért választotta a labdarúgást?

Édesapám teniszedző, de mindig is szerette a futballt. Mindkét sportágat elkezdtem, 14-15 éves koromig párhuzamosan csináltam a kettőt – végül azonban a labdarúgás mellett döntöttem.

Volt példaképe, vagy aki inspirálta?

A 2002-es világbajnokság volt az első nagyobb esemény, amit néztem, és tisztán emlékszem is rá. A brazilok játéka tetszett a leginkább, Roberto Carlost nagyon megkedveltem valamiért. Nagyon erős futballista. Lehet, pont ezért kedveltem meg, mert távol áll tőlem – mondta nevetve Hahn János. – Sokáig miatta volt hatos a mezszámom. Gyerekként nem tudatosult bennem, hogy egy balhátvéd a kedvencem, akkor még nem ezt néztem. Egyébként a Barcelona szimpatikus, Pep Guardiola irányításával nehéz volt nem szeretni azt a csapatot, gyönyörű focit játszott, beleértve Lionel Messit is. Ő volt a másik meghatározó egyéniség, akire felnéztem.

A paksi tanulóévek után 2013-ban, 18 esztendősen egy évre a Puskás Akadémiához került. Felfelé ívelt a pályája, utánpótlás-válogatott volt, nagy reménységekkel. Felcsúton azonban egyetlen NB I.-es meccsen sem lépett pályára. Hogyan élte ezt meg?

Előtte Pakson is úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy lehetőséget kapok, így inkább Felcsútra igazoltam. Utólag úgy gondolom, hogy rossz döntés volt, hiszen ahogy említette, ott sem játszottam. De talán nem is érdemeltem ki azt, nem voltam még azon a szinten, hogy az NB I. akkori újoncába beverekedjem magam. Talán türelmetlen is voltam. Később aztán minden jól alakult, vissza tudtam jönni Paksra, amiért hálás vagyok a vezetőségnek.

22, 29, 31, 33, 35, 34 – az elmúlt hat szezonban ennyi mérkőzésen lépett pályára Pakson, gyakorlatilag alig-alig hagyott ki meccset. A honi futballban viszonylag ritka jelenség ez, Önnek mi a titka? A sérülések is rendre elkerülik, az edzők is bizalmat szavaznak önnek. Ráadásul jövő tavasszal ön lehet az első futballista a 2000-es években, aki 26 évesen 200 NB I.-es meccsel rendelkezhet.

Ezt most gyorsan le is kopogom. A legfontosabb talán az, hogy jó a genetikám. Egyébként nem tudok jó választ adni erre. Mostanában egyre nagyobb figyelmet fordítok a regenerációra és a helyes táplálkozásra is. Vannak nyilván holtpontok egy szezonban, de ezekből próbálok jól kijönni. Kifejezetten örülök, ha minél többet vagyok a pályán, ezáltal lehetek sikeres. Jó érzés, és ismét hangsúlyozom: hálával tartozom a Paksnak. Nagyon jó visszaigazolás ez, örülök neki, hogy a befektetett munka sikerrel párosul.

Amióta Bognár György a Paks vezetőedzője, hat bajnokin öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük. Miben hozott változást az új tréner?

Nagyon szeretek nála játszani, nyilván sokat is köszönhetek neki, érzem a bizalmat – próbálok élni vele. Sokkal támadóbb szellemben lépünk pályára, én is több erőt és energiát tudok fordítani a támadásokra. Ez nagyon fekszik nekem. Fontos az is, hogy a mögöttem lévő játékosok hatalmas munkát végeznek, ezért is tudok ilyen eredményes lenni. Élvezzük a játékot, szerintem ez látszik is az eredményeken, illetve azon, hogy hány gólt szerzünk. Lesznek valószínűleg nehéz időszakok, ezekből kell gyorsan kilábalnunk majd, hogy stabilan a tabella első felében tudjunk maradni. Vannak elvárások mindenkivel szemben, de ha betartjuk, akkor nagyon következetes a mester. Nem mondanám kifejezetten szigorúnak. Racionális gondolkodású, nyugalmat sugároz mérkőzés közben is, ami segíti a csapatot. Így lehet előrejutni: van szakmailag egy jó elképzelés, amit szeretnénk megvalósítani.

Böde Dániel megélt már egyet s mást, kap tőle tanácsokat?

Neki is megtalálta a szakmai stáb azt a pozíciót, amiben a leginkább hasznos tud lenni. Ez is a vezetőedzőnk nagy erőssége. Nyilván Daninak van egy olyan rutinja, tapasztalata, amiből bárkinek hasznos tanácsokat adhat. Vannak vicces megjegyzései is, meg hogy ő hogyan csinálná, próbál mindig segíteni.

Nemrégiben elkezdett Shane Tusuppal együtt dolgozni. Miben tudja ő segíteni önt?

Nemrég kezdtünk el együtt dolgozni, azon vagyunk, hogy jobbá váljon a játékom. Szerettem volna egyénileg, mentálisan is fejlődni, ezért kezdtük el a közös munkát. Pályán kívüli dolgokban is hasznos tanácsokat ad, inspirál, szeretek vele dolgozni. Egyénileg a tavalyi énemnél mindig egy kicsit jobbá szeretnék válni, több gólt szerezni, ha csak eggyel is. Minden évben megvolt ez, hogy beindultam, aztán jött egy góltalan időszak. Az lenne a legjobb, ha ezeket a periódusokat minél jobban le tudnám redukálni, és kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtanék. Jó érzés volt, hogy 4 gólt szereztem a Puskás Akadémia ellen, de egyértelmű, hogy ez minden meccsen nem fog összejönni.

Pedig jelenleg 9 találattal vezeti a góllövőlistát, és a gólkirályi cím első számú várományosa.

Elsődleges a csapat, de ott van a fejemben a gólkirályi cím is, hiszen nem nyertem még egyéni címet. De a legfontosabb tényleg az, hogy minél jobb helyezést érjünk el a Pakssal.

Az MTK ellen kétszer köszönt be büntetőből, a Puskás Akadémia után szöglet és szabadrúgás után is eredményes volt. Sokat gyakorolják a pontrúgásokat az edzéseken?

Természetesen, mint minden elemét a játéknak. Most már egyre többször a mérkőzéseken is visszaköszönnek azok a dolgok, amiket Bognár György elvár tőlünk. Mindig azt mondja, hogy a hozzáállás tökéletes, már csak a játékon kell csiszolni. De ebben is fejlődünk, a Puskás Akadémia ellen voltak olyan gólok a második félidőben, amik szép akció végeredményei voltak.

Az ön teljesítményét például egyenesen egy 10-es osztályzattal méltatta a Nemzeti Sport, ami igen ritka. Lényegében sztárjátékossá vált idehaza.

Követem az osztályzatokat, mint mindenki a csapatban. Sokan írtak nekem, próbáltam mindenkinek válaszolni – akinek nem sikerült, attól ezúttal is elnézést kérek. Meglepődtem, hogy tízest kaptam, de nem akarok elszállni. Tudom, hogy van még hova fejlődnöm, de nagyon boldog voltam. Attól még nagyon távol állok, hogy az NB I. sztárjai között emlegessenek. Csapat- és egyéni szinten sem értem még el annyit, de remélem, hogy egyszer az lehetek.

El tudná képzelni magát egy másik magyar csapatnál vagy akár külföldön?

Nagyon szeretem Paksot, amelynek hálás vagyok, hogy itt válhattam NB I.-es futballistává. Más magyar csapatnál nem annyira látom magam, itt is ki tudok teljesedni. Külföldön én is kipróbálnám magam, mint minden más játékos, de egyelőre próbálok arra koncentrálni, hogy ez a szezon jól sikerüljön. A spanyol futball nagyon szimpatikus, de ott nagyon technikás futballisták vannak. Inkább olyan helyre mennék, ahol rendszeresen lehetőséget kapok. Mindig szeretnék fejlődni, a célom a válogatottság, mint ahogy talán mindenkinek.

A válogatottmeghívó lehet a következő ugródeszka?

Tudom, hogy a nemzeti csapatban olyan kaliberű játékosok vannak, akik idehaza sztárnak mondhatók. Többen külföldön, topligákban futballoznak hétről hétre, van mit tanulnom tőlük. Mindennek megvan az ideje, azt hiszem, az enyém is el fog jönni majd. Egyáltalán nem vagyok csalódott, tudom, hogy kell még fejlődnöm.

(Borítókép: Hahn János a Puskás Akadémia elleni négy gólja után. Fotó: Paksi FC)