Egy húron pendülnek – a kisvárdai csoda nyomában

Ha eddig nem is, de pénteken mindenképpen felfigyelt az ország – már akit érdekel a futball – a Kisvárda csapatára, miután 3–1-re legyőzte az addig Bognár György keze alatt veretlen, az öt győzelem mellett mindössze egyszer remiző Paksot. És ezzel a sikerrel a tabella második helyére ugrott a szabolcsi alakulat, amire még sohasem volt példa a klub kurta (2018 óta íródó) NB I-es történelmében. De vajon mi a sikersorozat, a remek idénykezdet oka? A legendásan igényes sportigazgató, Révész Attila végre ráakadt a megfelelő edzőre, akihez azonos hullámhosszon van?

Igen, azt mondhatjuk, hogy Attila jó húzásnak bizonyult – ismerte el a sportigazgató az Index kérdésére. – De az is egyértelmű oka a sikerünknek, hogy jó ideje együtt van a társaság, az elmúlt szezonban minimális változtatásokra volt már csak szükség, és azokat a változtatásokat is célirányosan végeztük. Grozav távozása nemhogy nem ártott a csapatnak, hanem még használt is, de ezt már akkor is mondtam. Lehet, ha őt nem küldöm el, akkor nem is maradunk bent az NB I-ben. Nélküle egészen másfajta, pozitív mentalitás uralkodott el a csapaton.

Révész szerint 2018-ban, amikor felkerültek az élvonalba, akkor hajtott végre komoly személycseréket a keretben. Azóta folyamatos a fejlődés, az első évben kilencedik, a másodikban nyolcadik volt a csapat, most pedig meghökkentő módon a második helyen áll. A sportigazgató azért megjegyzi, hogy ez utóbbi pozíció azért túlmutat a keret képességein.

Tudjuk, hogy a vírushelyzet jelentősen árnyalja a képet, minket eddig elkerült a Covid–19, leszámítva az első fordulót, amikor szó szerint viharos meccsen 2–1-re kikaptunk a Budafoktól. De azóta senki sem esett ki, bár most már a Paks ellen volt egy-két fertőzött játékosunk – ismertette a kisvárdai vírusállapotokat a szakvezető. – De ahogy az eredmény is mutatta, tudtuk pótolni őket. Sikerült megfelelően fiatalítanunk, bőséges a keret, megvan az egyensúly a fiatalok és az idősebbek között. Most már több magyar játékosunk van, mint az elmúlt években, és a jövőben az utánpótlásunkból is egyre többen kerülnek majd fel. Szentes Lázár szakmai igazgató, aki az utánpótlásért felel, nagyszerű munkát végez. Azt mondták, nem könnyű ember, de nekünk remek a munkakapcsolatunk.

Révész az ötödik-hatodik hely megszerzését tűzte ki a csapat elé, de ahogy mondja, a pillanatnyi második hely nem igazán lepi meg. Már a tavalyi idény vége felé is állította, hogy a következő szezonban az Európa-ligás helyekért fog harcolni a csapat, amit hittünk is, meg nem is.

A riválisaink még nem álltak össze annyira, mint mi, de előbb-utóbb össze fognak, és emiatt a második és a harmadik kör nehezebbnek ígérkezik, mint az első volt. De ezt a megszerzett 19 pontot már nem vehetik el tőlünk – hangsúlyozza. – De visszatérve Supka Attilához, nekem nagy szerencsém van vele, mert ugyanazt a filozófiát vallja, mint én. Természetesen a játékosprofilokról is szót ejtettünk, és ehhez meg is tudtuk szerezni a megfelelő embereket. Attilában az a jó, hogy nem esik bele abba a hibába, mint sok elődje. Nevezetesen abba, hogy egy-két győzelem hatására felbátorodnak, és azt hiszik, az a jó, amit ők gondolnak. Tőlük meg is váltam, megköszöntem nekik a munkát, aztán viszontlátásra! Attila viszont következetesen tartja magát ahhoz, amit megbeszéltünk.

Révész szerint Supka nagyon intelligens ember, nála minden stimmel, abszolút illik a klub arculatába. Teljes mértékben megérti, mik a hosszú távú célok, és ő ennek szellemében cselekszik. A Kisvárda stílusa ma már a labdabirtoklásra épül, és ezt Supka is megértette. És nála a játékosok azon a poszton szerepelnek, ahová Révész kinézte őket. Szakmailag a sportigazgató és a vezetőedző egy hullámhosszon van. Révész a játékosok kiválasztásánál a gyorsaságot és a sok futást tekinti szempontnak, és a jelek szerint Supka azonosult ezzel a felfogásnál. A sportigazgató azt állítja, az Instat adatai szerint ősszel valamennyi ellenfelüket „túlfutották.”

És van még egy nagyon lényeges szempontom: aki hozzánk kerül, az legyen jó ember, a személyisége legalább olyan fontos, mint a játéktudása. Aki nem ilyen – mint például Grozav, vagy a korábbi brazil kapusunk –, azt kiveti magából a közösség – állítja Révész.

Supka Attila vezetőedző régi motoros a szakmában.

Harmonikus a viszony kettőnk között, mindent megbeszélünk Attilával, a cél közös: szeretnénk minél eredményesebbek lenni a klubbal, ennek szellemében dolgozunk együtt – fogalmazott a szakember.

Supka július nyolcadikán vette át az együttest, túl sok ideje nem volt a csapatépítésre.

Azért nagyjából ismertem a játékosokat, bár néhányan távoztak a nyáron, megint mások érkeztek, szóval folyamatosan kellett összeraknom a csapatot – mondja a vezetőedző. – Úgy érzem, sikerült megtalálnom a közös hangot a játékosokkal, jobbára angolul kommunikálunk, nincs itt semmi gond. Próbálunk labdabirtoklásban is felülmúlni az ellenfelet, szó szerint futballozni akarunk, persze, ha úgy alakul, a kontrajáték sem idegen tőlünk, ezeket a taktikai elemeket egy meccsen belül is variáljuk.

A szurkolók nyilván a legutóbbi meccsre, a Paks elleni 3–1-re emlékeznek leginkább.

Lehet, de például a Honvéd vagy az Újpest ellen is remekelt a csapat. Az a célunk, hogy ne az utolsó fordulókban sikerüljön bebiztosítani a bennmaradást, mint az elmúlt két bajnokságban. Ez a mostani második hely nem illúzió, hanem kézzelfogható valóság, amiért a csapat nagyon keményen megdolgozott. Persze pontosan tudom, hogy még van hátra 23 mérkőzésünk, és továbbra is úgy kell játszanunk, hogy ne legyenek kiesési gondjaink.

(Borítókép: A kisvárdai csapat és szurkolótáboruk gólöröme a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában játszott Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC-mérkőzésen a kisvárdai Várkert Stadionban 2020. június 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt)