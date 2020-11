Halálos fenyegetéseket kapott a Maradona koporsójával pózoló férfi és fia

A napokban bejárta a világhálót az a fénykép, amelyet Claudio Fernández, a Maradona temetését intéző cég egyik munkatársa készített fiával együtt a szerdán elhunyt világklasszis nyitott koporsójával.

A férfi azóta rengeteg halálos fenyegetést kapott a szurkolóktól, ráadásul ki is rúgták az ízléstelen kép miatt.

Mint mondta, hamar rájött, hogy óriási hibát követett el, a pillanat hevében nem gondolkozott, a fia feltartott hüvelykujja pedig nem Maradona halálának szól, hanem a mostani szelfizős divatot követi.

Egy másik alkalmazott is fényképezkedett a koporsóval, az ő kilétére is fény derült, Diego Molinának hívják, a vállalat őt is elbocsátotta.