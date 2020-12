Hetvenhárom évesen visszavonul a hollandok legendás vezetőedzője

A 73 éves tréner a rotterdami klub honlapján elmondta, döntését azért éppen most hozta nyilvánosságra, hogy a vezetőségnek elegendő ideje legyen megtalálnia az utódját.

Tudom, hogy ezt mondtam már korábban, de ezek lesznek az utolsó hónapjaim klubedzőként

– tette hozzá.

Advocaat 2017 tavaszán is úgy nyilatkozott, hogy azon a nyáron befejezi edzői pályafutását, utána mégis leült a Sparta Rotterdam, majd az FC Utrecht és a Feyenoord kispadjára.

A tapasztalt szakvezető korábban irányította Hollandia, a Koreai Köztársaság, Belgium, Oroszország, Szerbia és az Egyesült Arab Emírségek válogatottját is. Az orosz Zenittel 2008-ban megnyerte az Európa-liga elődjét, az UEFA Kupát, majd az európai Szuperkupát is. Korábban volt a PSV Eindhoven, a Rangers FC, a Borussia Mönchengladbach, az AZ Alkmaar, a Sunderland és a Fenerbahce vezetőedzője is.

(MTI)

(Borítókép: Soccrates Images / Getty Images Hungary)