Kétgólos hátrányból fordított az AC Milan az Európa-ligában

A H-csoport rangadóján a Celtic már a hetedik percben megszerezte a vezetést az AC Milan otthonában, Tom Rogic használta ki a Rade Krunic ügyetlenkedését. Sőt, a 14. perc elején már két gól volt a skótok előnye, Odsonne Edouard kapott egy jó kiugratást, majd szépen átpöccintette a labdát Gigi Donnarumma fölött. A Serie A listavezetője azonban pillanatok alatt egyenlített: a 24. percben Hakan Calhanoglu volt eredményes – természetesen szabadrúgásból –, két percre rá pedig Samu Castillejo talált be közelről.

Calhanoglu szabadrúgásgólja

A szünet után hamar fordított a Milan, az 50. percben Jens Hauge szerzett remek szólógólt. Aztán a hajrában még egy gólpasszt is kiosztott a fiatal norvég, Brahim Diaz volt eredményes az átadásából, így a Milan végül 4–2-re győzött.

A vezetést azonban nem vette át a csoportjában, mert a Lille szintén hátrányból fordított, a francia együttes 2–1-re nyert otthon a Sparta Praha ellen.

A LASK–Tottenham találkozón az első félidő végén indultak be az események, a 42. percben a hazaiak középpályása, Peter Michorl jó 25 méterről vette be Joe Hart kapuját, de még a szünet előtt egyenlített a Spurs Gareth Bale büntetőjével.

A térfélcsere után nem sokkal a vezetést is megszerezte José Mourinho együttese, Tanguy Ndombélé pazar indításával Szon Hungmin lépett ki, majd kilőtte a jobb alsót.

A Spurs azonban nem tudta megőrizni az előnyét,

a 84. percben Johannes Eggestein egyenlített, de csak két percig tartott a hazaiak öröme, ugyanis Dele Alli büntetőből ismét az angol csapat juttatta előnyhöz. Viszont ezzel még mindig nem volt vége, az utolsó szó a LASK-é volt,

amely a 92. percben Mamodou Karamoko remek tekerésével megint egyenlített és beállította a 3–3-as végeredményt.

A hétórás meccsek legszebb gólja egyértelműen a Wolfsberger játékosa, Dario Vizinger nevéhez fűződik, aki hatalmas bombát ragasztott a CSZKA Moszkva kapujába, ezzel megszerezve a három pontot csapatának.

Vizinger óriási gólja

Eredmények, Európa-liga, 5. forduló

G-csoport

AEK Athén–Braga 2–4 (1–3)

Zorja Luganszk–Leicester City 1–0 (0–0)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Leicester City 10 pont (12–5), 2. (és továbbjutott) Braga 10 (12–10), 3. Zorja 6, 4. AEK Athén 3

H-csoport

AC Milan–Celtic 4–2 (2–2)

Lille–Sparta Praha 2–1 (0–0)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Lille 11 pont, 2. (és továbbjutott) AC Milan 10, 3. Sparta Praha 6, 4. Celtic 1

I-csoport

Qarabag–Makkabi Tel-Aviv 1–1 (1–1)

Sivasspor–Villarreal 0–1 (0–0)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Villarreal 13 pont, 2. Makkabi Tel-Aviv 8, 3. Sivasspor 6, 4. Qarabag 1

J-csoport

Antwerp–Ludogorec 3–1 (1–0)

LASK–Tottenham 3–3 (1–1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Antwerp 12 pont, 2. (és továbbjutott) Tottenham 10, 3. LASK 7, 4. Ludogorec 0

K-csoport

CSZKA Moszkva–Wolfsberger AC 0–1 (0–1)

Feyenoord–Dinamo Zagreb 0–2 (0–1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Dinamo Zagreb 11 pont, 2. Wolfsberg 7, 3. Feyenoord 5, 4. CSZKA Moszkva 3

L-csoport

Crvena zvezda–Hoffenheim 0–0

Gent–Liberec 1–2 (0–1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Hoffenheim 13 pont, 2. (és továbbjutott) Crvena zvezda 10, 3. Liberec 6, 4. Gent 0