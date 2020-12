Csoportelsőséggel tisztelgett Maradona előtt a Napoli

Az Arsenal lett az egyetlen együttes a 2020-21-es idényben, amely maximális, 18 ponttal zárta a csoportkört, legyen szó Bajnokok Ligájáról vagy az Európa-ligáról. Mikel Arteta együttese a biztos csoportutolsó Dundalk otthonában aratott magabiztos, 4–2-es győzelmet, az angolok második találata pedig emlékezetesre sikerült Mohamed Elneny jóvoltából.

Elneny bombagólja

Az olasz Napoli először játszott hazai pályán úgy, hogy a stadionja Diego Armando Maradona nevét viselte, amelyet a november 25-én elhunyt argentin legenda előtti tisztelgés révén neveztek át. Gennaro Gattuso csapatának elég volt egy döntetlen a továbbjutáshoz a La Ligában második helyen álló Real Sociedad ellen. A hazaiak sokáig vezettek Piotr Zielinski góljával, a vendégek a 92. percben egalizáltak, az 1–1-es végeredménnyel mindkét együttes továbbjutott.

Zielinski gólja

Szürreális végjátékot hozott a továbbjutásról döntő Young Boys–CFR Cluj találkozó, amelyen a 84. percben a vendégek megszerezték a vezetést,

de a svájciak először büntetőből egyenlítettek a 94. percben,

majd a 96. percben a győzelmet is megszerezték és bebiztosították helyüket a legjobb 32 között.

Szintén az A-jelű kvartettben az AS Roma 3–1-es vereséget szenvedett a CSZKA Szófia vendégeként, de így is megtartotta csoportelsőségét.

Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosia 4–0-ra kikapott a PSV Eindhoven otthonában, így csoportutolsóként végzett. A magyar válogatott hátvéd végigjátszotta a találkozót.

Végeredmények, Európa-liga, 6. forduló:

A-csoport:

CSZKA Szófia–AS Roma 3–1 (2–1)

Young Boys–CFR Cluj 2–1 (0–0)

A csoport végeredménye:

1. AS Roma 13 pont

2. Young Boys 10 pont

3. CFR Cluj 5 pont

4. CSZKA Szófia 5 pont

B-csoport:

Dundalk–Arsenal 2–4 (1–2)

Rapid Wien–Molde 2–2 (1–1)

A csoport végeredménye:

1. Arsenal 18 pont

2. Molde 10 pont

3. Rapid Wien 7 pont

4. Dundalk 0 pont

C-csoport:

Leverkusen–Slavia Praha 4–0 (2–0)

Hapoel Beer-Seva–Nice 1–0 (0–0)

A csoport végeredménye:

1. Leverkusen 15 pont

2. Slavia Praha 12 pont

3. Hapoel Beer-Seva 6 pont

4. Nice 3 pont

D-csoport:

Lech Poznan–Glasgow Rangers 0–2 (0–1)

Standard Liége–Benfica 2–2 (1–1)

A csoport végeredménye:

1. Glasgow Rangers 14 pont

2. Benfica 12 pont

3. Standard Liége 4 pont

4. Lech Poznan 3 pont

E-csoport:

PAOK–Granada 0–0

PSV Eindhoven–Omonia Nicosia 4–0 (1–0)

A csoport végeredménye:

1. PSV 12 pont

2. Granada 11 pont

3. PAOK 6 pont

4. Omonia 4 pont

F-csoport:

Napoli–Real Sociedad 1–1 (1–0)

Rijeka–AZ Alkmaar 2–1 (0–0)

A csoport végeredménye:

1. Napoli 11 pont

2. Real Sociedad 9 pont

3. AZ Alkmaar 8 pont

4. Rijeka 4 pont