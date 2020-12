A Real Madridnál köthet ki a Bayern München BL-győztes védője

A bajor klubnál 2008 óta játszó labdarúgó több nekifutás után sem jutott dűlőre 2021 nyarán lejáró szerződésének meghosszabbítása ügyében, és úgy döntött, elhagyja német csapatát, miután lejárt a december elsejei határidő, amelyet a Bayernnek adott az új megállapodás megkötésére – írta a lap.

A 28 éves játékost jó ideje meg akarja szerezni a spanyol királyi klub, de szívesen látná soraiban a londoni Chelsea és a Paris Saint-Germain is, amelyek nemcsak szintén készek, de képesek is megfizetni Alaba árát. A középpályán is bevethető labdarúgó január 1-jétől tárgyalhat szabadon más klubokkal.

Alaba úgy véli, hogy az Allianz Arénában eltöltött ideje lejárt, és drámai változásokra lenne szükség ahhoz, hogy Bajorországban maradjon

– fogalmazott a Marca, amely szerint a spanyol élcsapatok közül egyedül a Real Madrid tud megfelelni a játékos igényeinek, aki évente körülbelül 10 millió euró fizetést akar.

