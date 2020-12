Kiszáll a diósgyőri futballéletből Leisztinger Tamás, eladja a klubot

A goal.com értesülései szerint Leisztinger Tamás kiszáll a diósgyőri labdarúgásból, és eladja klubot működtető gazdasági társaságot. A kiesés ellen küzdő DVTK-nak hamarosan két vállalkozás lehet az új tulajdonosa, és egy világcég érkezik fő támogatónak.

Leisztinger Tamás éppen tíz esztendeje vette át a diósgyőri futball finanszírozását, és ebből az alkalomból a klub internetes oldala Sántha Gergellyel, a DVTK elnökével készített interjút, amelyben többek között ez is olvasható:

Leisztinger Tamás saját vagyonából tíz év alatt több mint 5 milliárd forintot invesztált a DVTK-ba. Ezenfelül az ő, valamint a DVTK managementje által mozgatott kapcsolatrendszerből legalább ekkora mértékű taoforrás érkezett a DVTK-hoz. Ez arányait tekintve sokszorosa annak a támogatási mértéknek, ami a tulajdoni hányad alapján az Arago Holdingra esne, ez szintén a DVTK, illetve az észak-magyarországi sport fejlesztése melletti elköteleződésünket mutatja.

Az eddigi tulajdonost a szállodaiparból ismerte az ország, hiszen 2016-ig övé volt a Hunguest Hotels Zrt. 18 szállodája, amelyek közül immár csak négy tartozik az érdekeltségi körébe, a többit négy éve eladta. Ugyanebben az esztendőben megvált a Fejér megyei agrárcégeitől is, és most a Diósgyőrt is értékesíti. Az egyik vevő a borsodi Bodrogkeresztúron bejegyzett Dereszla Borászat, a másik pedig egy egészségügyben érdekelt vállalkozás. Rajtuk kívül pedig a Hell energiaitalt gyártó cég érkezik fő támogatónak – pokoli erős lehet gazdaságilag a miskolci klub.