A Liverpool a hajrában nyerte meg a csúcsrangadót

A Gérard Houllier-re emlékező hazai együttes kezdte lendületesebben a találkozót, azonban Roberto Firmino és Mohamed Szalah próbálkozását is védte Hugo Lloris. A 27. percben viszont már tehetetlen volt a francia kapus,

Szalah 13 méteres lövése ugyanis felpattant és védhetetlenül hullott a Spurs kapujába.

Hat perccel később Sadio Mané ollózását hárítani tudta, az ellentámadásból pedig szinte a semmiből egyenlített a Spurs, Hung-min Szon gyalogolhatott be a kapuig és el is lőtte a labdát a rövidbe Alisson Becker mellett, a gólt pedig a videobíró is jóváhagyta.

A második félidőre kiegyenlítettebbé vált a játék képe és a Spursnek is voltak veszélyes lehetésőgei, Harry Kane és Steven Bergwijn is megszerezhette volna a vezetést csapatának. Aztán Mané is eltalálta a lécet, és amikor már úgy tűnt, hogy döntetlennel ér véget a mérkőzés, akkor jött a dráma, ugyanis a 90. percben Andrew Robertson szögletére tökéletes ütemben robbant be Firmino és fejelt Lloris kapujába.

A Spursnek nem maradt ideje az egyenlítésre, így Jürgen Klopp csapata 2–1-re győzött és ezzel három ponttal ellépett riválisától a tabella élén.

Végeredmény, Premier League, 13. forduló:

Liverpool–Tottenham 2–1 (1–1)

Fulham–Brighton 0–0

West Ham United–Crystal Palace 1–1 (0–1)