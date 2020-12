Bejelentették, Szoboszlai Dominik Lipcsében folytatja!

Nincs több pletyka, nincs több találgatás, csütörtökön végleg eldőlt, hogy a húszéves játékos a német Bundesligába igazol.

Szoboszlai klubváltása nem meglepetés, hónapokkal ezelőtt számítani lehetett arra, hogy szintet lép és komolyabb csapatba szerződik. Érdeklődött iránta a Real Madrid, az Atlético Madrid, a Milan és a Tottenham is, a középpályás azonban Németországot választotta. A Sky Sport információi szerint döntésében szerepet játszott Julian Nagelsmann vezetőedző személye is.

Nagyon örülök, hogy Lipcsébe igazolhattam. A csapat óriási fejlődésen megy keresztül, a Bundesliga legjobb csapatai közé tartozik és a Bajnokok Ligájában is remekül szerepel. A fejlődésem szempontjából remek választás a Leipzig, amelynek egy topedzője van, a csapat pedig hihetetlenül ambiciózus. Ez egy fiatalos együttes, ám ennek ellenére tapasztalt és néhány sikert is ünnepelhetett már. Tovább szeretnék fejlődni és természetesen segíteni szeretnék a csapatnak, hogy 2021-ben is legalább ennyire sikeres maradjon