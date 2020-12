Karácsonykor jön a Szoboszlai-átigazolást bemutató dokumentumfilm

Pont került Szoboszlai Dominik átigazolási ügyének a végére, a magyar válogatott játékos az RB Leipzignél folytatja pályafutását, így Gulácsi Péter és Willi Orbán mellett ő a harmadik magyar válogatott játékos, aki Julian Nagelsmann csapatában futballozhat januártól. A transzfer előzményeiről és létrejöttéről dokumentumfilm is készült (pontosabban készül, ugyanis még mindig forog), amelyet a Sport TV jóvoltából mindenki megnézhet decemberben, két részben.

A minisorozat bemutatja, hogyan jutott el idáig a 20 éves futballista, és arra is fény derül, valóban felhívta-e Zinédine Zidane, hogy a Real Madridhoz csábítsa.

A középpályásról szóló, „Szoboszlai Dominik – Egy átigazolás története” dokumentumfilm két részét december 26-án 21 órakor és december 28-án 16:45-kor lehet megtekinteni a Sport1-en.

Valljuk be, nem túl gyakori, hogy valakiről már húszévesen dokumentumfilm készül, de Szoboszlai Dominik rászolgált erre. Nagyon rövid idő alatt lopta be magát a szurkolók szívébe, és büszkék vagyunk arra, hogy mi mutathatjuk be a róla szóló filmet. Persze arra is, hogy hamarosan hétről hétre láthatjuk majd a mérkőzéseit a Sport TV-n. Óriási dolog, hogy egy három magyar játékossal felálló csapat a Bundesliga trónjára tör, és Dominik döntése is bizonyítja, milyen óriási potenciál van a német bajnokságban