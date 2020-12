Szoboszlai Dominik: Fiúként érkeztem, férfiként távozom Salzburgból

Dominik fiatal, nagyon tehetséges játékosként érkezett hozzánk, aki már a kezdetektől fogva tudta, mit szeretne elérni. A Red Bull Salzburgnál négy év alatt profi labdarúgó vált belőle, minden téren fejlődött. Rendkívüli képességekkel rendelkező tehetségből igazi egyéniséggé érlelődött, és nemcsak az osztrák élvonalban, hanem a nemzetközi porondon is megmutatta, mire képes. Az utóbbi években rengeteg sikert ünnepelhettünk közösen, és örülünk, hogy Domit, aki most topligába szerződik, támogathattuk és elkísérhettük az útján. Szobo, minden jót, jó egészséget, sok sikert kívánunk

– fogalmazott a Red Bull Salzburg hivatalos honlapjának Christoph Freund sportigazgató.

Négy év a Red Bull Salzburgnál... Nagyon nehezen tudom elmondani, mennyi mindent jelentenek az emlékek, a sikerek, minden, amit itt átéltem. Egy fiatal srácként érkeztem, most pedig férfiként távozom. Futballistaként annyi mindent tanultam Salzburgban. Az egyik nagy célom az volt, hogy bejussunk a csapattal a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Megcsináltuk. Sokat sokat dolgoztam ezért, de még ennél is többet kaptam. Nagyon büszke vagyok, hogy pályára léphettem a BL-ben, és szeretnék köszönetet mondani az edzőimnek, a stábnak, a szakembereknek, és szívből köszönök mindent minden szurkolónak is. Rengeteg nagyszerű emberrel találkoztam itt, sokan a barátaim lettek, és maradnak ezután is. Most búcsút intek Salzburgnak, a második otthonomnak, de a szívemben tovább őrzöm