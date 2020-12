Elindul az elnökválasztáson a góljai miatt legendássá vált paraguayi kapus

A szabadrúgásairól és góljairól elhíresült korábbi játékos már pályafutása alatt is beleállt a különböző társadalmi vitákba, a politikusokat régóta vádolja korrupcióval, célja pedig az, hogy megállítsa Paraguay elszegényedését. Többször is elmondta, hogy szerinte az ország túl sok pénzt fektet a labdarúgásba, és inkább az oktatás minőségét kellene javítani.

A pályán nemcsak góljaival hívta fel magára a figyelmet, háromszor is megválasztották a világ legjobb kapusának (1995, 1997, 1998), de voltak komoly emocionális kitörései is, játékosokkal és bírókkal is akadt olyan vitája, ami tettlegességig fajult.

Pályafutása során 62 gólt szerzett, 16-ot szabadrúgásból (ezzel a brazil Rogério Ceni mögött második az örökranglistán), és ő a történelem egyetlen kapusa, aki élvonalbeli bajnokin mesterhármast ért el.