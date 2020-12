Premier League: négygólos döntetlennel indult a Boxing Day

Remekül kezdték a találkozót a vendégek, Bruno Fernandes az első percben szenzációs labdát tekert Marcus Rashford fejére,

az angol válogatott támadó azonban senkitől sem zavartatva hat méterről föléfejelte az ordító ziccert.

Nem kellett sokat várni a válaszra sem, gyakorlatilag az ellentámadásból Jamie Vardy szerezhetett volna vezetést, ám ő sem talált kaput James Justin beadását követően.

A folytatásban is remek iramban zajlott a meccs, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A 23. percben aztán Rashford az újabb ajtó-ablak helyzetét már nem hibázta el:

ezúttal is Bruno Fernandestől kapott nagyszerű labdát, majd higgadtan a kapuba passzolt.

A hazaiaknak azonban erre is volt válasza,

Harvey Barnes egy szép távoli átlövéssel egyenlített,

alig több mint félóra után 1–1-et mutatott az eredményjelző.

Mivel az eredmény a szünetig már nem változott, döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második félidőt ugyanott folytatta a két együttes, ahol az elsőt abbahagyta: továbbra is intenzív volt a játék, helyzetek itt is, ott is, a 60. percben pedig egy újabb kimaradt Rashford-ziccert jegyezhettünk fel.

Nem sokkal később Anthony Martial talált Kasper Schmeichel kapujába,

ám a francia szélső lesen volt az indítás pillanatában, így videózás után visszavonták a találatot.

A 79. percben aztán újra megszerezték a vezetést a vendégek, a csereként pályára lépő Edinson Cavani tálalt

Bruno Fernandes elé, a portugál pedig éles szögből kilőtte a hosszú sarkot.

Sokáig azonban nem tartott Ole Gunnar Solskjaer csapatának öröme, a szintén a kispadról beszálló Ayozé Pérez centerezett jobbról,

Vardy pedig kapásból David de Gea kapujába pörgetett.

A hajrában és a négyperces hosszabbításban már nem esett több gól, így 2–2-es döntetlennel zárult a rangadó.

Premier League, 15. forduló:

Aston Villa–Crystal Palace 3–0 (1–0)

Fulham–Southampton 0–0

korábban:

Leicester City–Manchester United 2–2 (1–1)

később:

Arsenal–Chelsea 18.30

Manchester City–Newcastle United 21.00

Sheffield United–Everton 21.00

vasárnap játsszák:

Leeds United–Burnley 13.00

West Ham United–Brighton 15.15

Liverpool FC–West Bromwich Albion 17.30

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 20.15

(Borítókép: Glyn Kirk/AFP)