A mai Barcelona-Ferencváros Bajnokok Ligája mérkőzést az ismert okok miatt üres lelátók előtt rendezik meg, de a szurkolótáborok – a legnagyobb magyar és a világ talán legjelentősebbje – készülődnek a maguk módján a helyszínen és Budapesten is.

A Gerilla.hu információi szerint a Ferencváros egyik szurkolói csoportja felvette a kapcsolatot egy katalán fan klubbal, így ők is csatlakoztak a Kartonnetvörk felhívásához, hiszen mindkét csapat szurkolói érdekeltek a kezdeményezés sikerében.A székelyek által indított kezdeményezés célja, hogy az EU egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az aláírásgyűjtés sikere érdekében az Gerilla.hu csapata indította el a Kartonnetvörk nevű digitális mozgalmat, ebben kérik arra az érdeklődőket, hogy egy kartonlapra írják fel a ­Signiteurope.com-ot, ezzel fotózzák le magukat, majd osszák meg a képet a közösségimédia-felületeken. Ehhez csatlakozhat most egy katalán szurkolói csoport is.