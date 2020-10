Két világbajnok is pihenhet a Ferencváros ellen

A spanyol sportsajtó revánsot emleget, a keddi újságokban emellett szó esik a legendás magyarokról és Szerhij Rebrov történelmi visszatéréséről is. Este elrajtol a labdarúgó Bajnokok Ligájának új idénye, a Ferencváros Barcelonában lép pályára.

A katalán Sport és a Mundo Deportivo keddi számának címlapján is a reváns szó szerepel. A Sport arról ír, hogy a Barcelona megpróbálja elfeledtetni a Bayern München elleni 8 – 2-es vereséget és olyan messzire próbál jutni az új kiírásban, ameddig csak lehet.

A lap természetesen a Ferencváros elleni mérkőzés beharangozójával indít, bemutatja a magyar csapatot is. Javier Giraldo újságíró arról is ír, hogy a Fradi – ahol Kubala László pályafutása kezdődött felfelé ívelni – egy mitikus együttes, amelynek azonban inkább múltja, mintsem jelene van.

Az újság 13 oldalon keresztül foglalkozik a mérkőzéssel, a Barcelona kezdőcsapatára tett tippje pedig a következő: Neto – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest – Pjanic, De Jong – Griezmann, Coutinho, Ansu Fati – Messi.

A Sportban féloldalas összeállítás is készült Kocsis Sándorról, Kubala Lászlóról és Czibor Zoltánról, hiszen korábban mindhárman játszottak a Ferencvárosban is. Beszámolnak a többi magyar futballistáról is, többek között Plattkó Ferencről és Berkessy Elemérről, azonban hozzáteszik, az előbb említett legendás hármas volt, aki történelmet írt Barcelonában.

A Mundo Deportivo az „A nagy reváns” feliratú címlappal indít, és „új Barcelonát” emleget.

A lap szerint Sergio Busquets és Antoine Griezmann sem fog kezdeni a Ferencváros ellen.

A Sport által jósolt kezdőcsapathoz képest a Mundo Deportivónál egy változás van: Griezmann helyett a húszéves Francisco Trincao kezd majd a jobb szélen. A lap többnyire a Barcelona szerkezetével, a játékosok formájával és az őket ért kritikákkal foglalkozik.

Szó esik Szerhij Rebrovról is, aki 4–0-s győzelemnek és 4–1-es vereségnek is részese volt játékosként a Camp Nouban.

Az AS a „Még nehezebb” felütéssel indul, hozzáteszi, jelenleg egyik spanyol csapat sem számít favoritnak a Bajnokok Ligájában.

A madridi székhelyű újság egy Bayern München-elemzéssel kezdődik, utána a Real Madriddal foglalkozik, a Barcelona–Ferencváros mérkőzés beharangozója csupán a 12. oldalon található.

Rebrov történelmi visszatérése 25 év után – olvasható a lapban.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló (a keddi program)

G-csoport:

FC Barcelona (spanyol)–FERENCVÁROS 21.00

Dinamo Kijev (ukrán)–Juventus (olasz) 18.55

E-csoport:

Rennes (francia)–Krasznodar (orosz) 21.00

Chelsea (angol)–Sevilla (spanyol) 21.00

F-csoport:

Zenit (orosz)–FC Bruges (belga) 18.55

Lazio (olasz)–Borussia Dortmund (német) 21.00

H-csoport:

Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol) 21.00

RB Leipzig (német)–Basaksehir (török) 21.00

(Borítókép: Huber Tamás / Index)