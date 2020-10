Rebrov csalódott az utolsó két gól miatt, az első 20 perccel elégedett

A Barcelona ellen sosem könnyű játszani, az első húsz perc azonban rendben volt a részünkről. A bekapott gól után kicsit fáradni is kezdtünk, túl sokat engedtünk az ellenfélnek

– fogalmazott Szerhij Rebrov, aki csalódott az utolsó két gól miatt.

Máshogy készülünk egy hazai bajnokira, a BL is más taktikát igényel. Próbáltunk szervezett védekezésre törekedni, ez nem mindig működött a találkozón. A Barca többször is feltörte a védelmünket, a gólt is egy labdavesztésből kaptuk. Ez egy jó tapasztalat volt a csapat számára, öt mérkőzésünk még hátra van.