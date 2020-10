Rebrov: Kompetitív futballt és maximális koncentrációt várok a játékosoktól

Az ukrán szakember elmondta, bár a Barcelona játékához a csoportkör nyitómeccsén alkalmazkodnia kellett csapatának, a Dinamo Kijev ellen jobban koncentrálnak majd a saját futballjukra. „A klub 25 éve nem szerepelt a BL-főtábláján, hazai pályán természetesen az a cél, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a jó eredményért.

Ez azonban nem feltétlenül pontokban mérhető, a legfontosabb, hogy azt lássa viszont a játékosoktól a pályán, amit előzetesen megbeszélnek. Kompetitív futballt, maximális koncentrációt és 100 százalékos motivációt várok a fiúktól!"

Az Index kérdésére Rebrov azt is elárulta, mennyiben változtatott a csapat felkészülésén, hogy a kijeviek két kulcsembere, a kapus Hrihorij Buscsan és a hátvéd Vitalij Mikolenko – akik egyaránt végigjátszották a Juventus elleni mérkőzést – is megfertőződött a koronavírussal. „Szerintem van olyan erős a Dinamo kerete, hogy minden posztra két hasonló erősségű futballistája van, ettől függetlenül minden csapat életét megnehezíti, ha alapemberek esnek ki az együttesből.

Mi is hasonló cipőben járunk, Myrto Uzunira továbbra sem számíthatunk, de a jelenlegi helyzetben sajnos erre fel kell készülni és szembenézni az effajta problémákkal."

A kijeviek edzőjével, Mircea Lucascuval anno nagy csatákat vívott a Ferencvárost irányító Rebrov, ám elmondása szerint nem belőle, hanem a csapatból és a játékosokból próbáltak maximálisan felkészülni. A tréner azonban 2014 és 2017 között éppen az FTC holnap esti ellenfelét irányította, így az érzelmeiről is beszélt.

"Természetesen különleges lesz számomra a találkozó, de a profi futballban az érzelmeket ki kell zárni, ez a felkészülésre és a játékosokra nem lehet hatással. Ettől függetlenül örülök, hogy a DInamo három év után újra a BL-ben szerepel."

Végül hétvégi, MOL Fehérvár elleni NB I-es rangadó is szóba került. „A játékosok csak a mostani mérkőzésre koncentrálnak, nekem viszont a következő 3-4 meccs már a fejemben van. Fontos megtalálni az egyensúlyt a csapaton belül, muszáj rotálni ebben az erőltetett menetben és elosztani a terhelést.

Ezzel a játékosok is tisztában vannak, így senkinek nem okoz problémát, hogy éppen ki a kezdő és kire számítok a kispadon."

Ihor Haratyin számára is különleges lesz a holnap esti mérkőzés, már csak azért is, mert anyaegyesülete ellen lép pályára. „Követem a Dinamo Kijev eredményeit és szereplését, vannak barátaim is a csapat körül, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot.

Ettől függetlenül győzni szeretnénk, papíron hiába értékesebb nagyjából négyszeresével az ukránok kerete a miénknél, a pályán szeretnénk eltüntetni a különbséget.

A Barcelona elleni gólom?

Nagyon boldog voltam, hogy betaláltam a BL-ben, de annak még jobban örültem volna, ha jobban szerepeltünk volna a Nou Campban.

Remélem, a Dinamo ellen sikerül a bravúr és pontot, pontokat szerzünk majd. Az sem baj, ha nem az én gólommal.”