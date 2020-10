Klopp: Ez az utolsó dolog, amire a Liverpoolnak szüksége volt

A „vörösök” tartalékosan islegyőzték a dán bajnokot, mégsem lehet felhőtlen Jürgen Klopp öröme. A mérkőzés harmincadik percében ugyanis sérülés következtében le kellett cserélni a 27 éves Fabinhót. A brazil középpályás – aki a rengeteg hiányzó miatt jelenleg védekező feladatokat lát el – a combhajlítóját fájlalta, ám a szerdai vizsgálatot követően dől el, mennyi ideig kell nélkülözni őt.

Két hete sincs, hogy a Liverpool az egész szezonra elvesztette kulcsemberét, Virgil van Dijket. Kloppnak emiatt az U23-as csapatból kellett merítenie, így miután megsérült a brazil, a 19 éves Rhys Williams váltotta. Amennyiben nem épül fel a közeljövőben egy védő sem, komoly gondba kerülhet az angol bajnok.

A mérkőzést követően a Liverpool menedzsere a BT Sportnak nyilatkozott.

Pontosan ez volt az utolsó dolog, amire szükségünk volt. Mit mondhatnék? Fabinho a combizmát fájlalta, de azt mondta, tudja folytatni a játékot. A sprintelés nehezére esett, és nem is tett volna jót neki, ha a pályán marad. Az orvosi vizsgálatok után okosabbak leszünk. Ha csak egy mérkőzésről lenne szó, mondjuk a szezon utolsó meccséről, egyik-másik játékos alkalmas lenne a játékra. Úgy, hogy háromnaponta játszunk, ezt nem tehetjük meg, várnunk kell a teljes felépülésükig. Williams nagyon jól teljesített, minden nyugodt volt körülötte. Még csak 19 éves, mégis kétszer pályára lépett a Bajnokok Ligájában, ráadásul mindkétszer győztesként hagyhatta el a pályát. Nathaniel Phillps is ígéretesnek tűnik, ám mivel úgy gondoltuk, átigazolhat egy másik klubba, nem került be a BL-keretünkbe. A 17 éves Billy Koumetio nem biztos, hogy tud a közeljövőben edzeni. Nagyon fiatal és tapasztalatlan alternatíváink vannak, de jelenleg úgy tűnik, közülük kell válogatni. Hogy pozitív maradjak, Williamssel nem volt semmi probléma, tényleg jól játszott.