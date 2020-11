Pirlo rotálni fog az FTC ellen, a Juventus győzni jött Budapestre

Mint ismert, a Ferencváros szerdán este (21.00) a Juventust fogadja a Puskás Arénában a Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Szerhij Rebrov már elmondta várakozásaita találkozóval kapcsolatban, Andrea Pirlo, az olasz bajnok vezetőedzője is megtette ezt kedden késő délután.

– idézi a Sky Italia Andrea Pirlót, aki a sérültekről is szót ejtett.

Giorgio Chiellini edzésbe állt, jó állapotban van, bevethető lesz szerda este. Paulo Dybala is jól van, beszéltem vele ma reggel. Normális, hogy sorozatban három meccs után mentálisan és fizikálisan is elfárad egy játékos. Dolgoznia kell még, hogy jobb erőállapotban legyen, de hasznunkra lesz az idény hátralévő részében is. Holnap talán pihentetni is fogom, szem előtt tartva a vasárnapi bajnokit. Bő a keretünk, van ideje mindenkinek regenerálódni