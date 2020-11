Szerhij Rebrov: Ezen a szinten elkerülhetetlenek a hibák

Szerhij Rebrov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője a Juventus elleni szerdai Bajnokok Ligája-csoportmeccs előtt hangsúlyozta: fontos, hogy a zöld-fehérek versenyképesek tudnak lenni az európai hadszíntéren is. Az ukrán szakember szerint a hibák elkerülhetetlenek ezen a szinten, ami a sorozatterhelés okozta fáradtságnak is betudható.

Kedden 11 órától edzést vezényelt Szerhij Rebrov a Ferencváros keretének immár a szerdai mérkőzés helyszínén, a Puskás Arénában. A gyakorlás első perceit a sajtó is figyelemmel követhette: az ukrán vezetőedző beállt a bemelegítésnél a cicázásra, és megmutatta, hogy bár 2009-ben befejezte játékos-pályafutását, nem felejtett el futballozni, és remek fizikai állapotban van.

A szerda este 21 órakor megrendezendő mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Szerhij Rebrov bizakodóan nyilatkozott.

Nagyon nagy megtiszteltetés Magyarországot és a Ferencvárost képviselni az európai futball csúcstornáján. Nagyon várjuk a mérkőzést, ha jól tudom, 20 ezer néző lesz a Puskás Arénában

– kezdte Szerhij Rebrov, aki az első két mérkőzés tapasztalatairól is beszélt.

„Topcsapatok ellen lépünk pályára, amelyeknek a büdzséjét össze sem lehet hasonlítani a mienkkel. Fontos, hogy versenyképesek tudjunk lenni. A Dinamo Kijev elleni mérkőzés második félideje önbizalmat adhat. Nehéz mérkőzéseket játszunk néhány napon belül, de mindenki készen fog állni, ezt garantálom” – tette hozzá az ukrán szakvezető.

„Paulo Dybala, Álvaro Morata és Cristiano Ronaldo is egytől egyig kiváló játékos,

de a Juventus csapatként nagyszerű, mindegy, ki lép pályára.

Láttam őket a hétvégén, nagyon intenzív futballt játszanak. Fel vagyunk készülve rájuk” – így Szerhij Rebrov, aki szót ejtett Andrea Pirlóról, a Juventus vezetőedzőjéről is.

„Pirlo zseniális futballista volt, edzőként újszerű szemléletet hozott a labdarúgásba. Ismerem az irányelveit, jó játékosállománnyal dolgozik, van egy határozott elképzelése a futballról. Szép jövő előtt áll. A csapata képes akár egy-egy meccsen belül is szerkezetet és taktikát váltani” – méltatta olasz kollégáját Rebrov, aki kitért arra is, hogy a Dinamo Kijev és a Barcelona elleni mérkőzésen is ítéltek egy-egy tizenegyest a Ferencváros ellen.

„Ha csak a Puskás Akadémiával vagy a Kisvárdával kellene játszani minden meccsen, más lenne a kép, de itt olyan ellenfelek jönnek, mint a Barcelona vagy a Juventus.

A fáradtság ott van a lábakban, ezen a szinten elkerülhetetlenek a hibák.

Még egyszer hangsúlyozom: a világ, Európa legjobb csapatai elleni lépünk pályára. Büszke vagyok a csapatomra, mert minden színtéren megálljuk a helyünket” – tette hozzá az ukrán szakember.

A pálya lehetne jobb, de a Juventusnak is ugyanezen kell majd futballoznia. Mindenkinek az az álma, hogy a Bajnokok Ligájában léphessen pályára, és ilyen labdarúgók ellen játszhasson. Ezért is dolgozunk nagyon keményen

– vette át a szót Miha Blazic, a Ferencváros belső védője, aki elmondta, ha választhatna egy játékost a Juventusból, aki a Ferencváros színeiben lépne pályára szerdán, Cristiano Ronaldo lenne.

Minden mérkőzés előtt izgul egy kicsit az ember, de ez inkább pozitívum. Természetesen a világ legjobb játékosai ellen lépünk pályára, ilyenkor talán kicsit többet is, de ez normális. Nagyon várjuk ezeket a meccseket!

– tette hozzá a szlovén hátvéd.

Az FTC–Juventus csoportmeccs szerdán 21 órakor kezdődik, az Indexen percről percre tudósítást olvashatnak.

(Borítókép: Szerhij Rebrov a keddi sajtótájékoztatón. Fotó: Czerkl Gábor / Index)