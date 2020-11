Öt ok, amiért a Ferencváros megszorongathatja a Juventust

Öt ok, amiért a Ferencváros megszorongathatja a Juventus:

mert Szerhij Rebrov tapasztaltabb vezetőedző, mint Andrea Pirlo

Az ukrán szakember a hétvégi, Fehérvár elleni meccsen (1–1) 100. alkalommal ült az FTC kispadján: 64 győzelem mellett 24 döntetlen és 14 vereség a mérlege. Rebrov korábban a Dinamo Kijev edzője is volt, s többször is irányította együttesét a Bajnokok Ligájában. Noha Andrea Pirlónak is óriási nemzetközi tapasztalata van, a Juve az első csapat, amelyet irányít, és eddig csupán nyolc meccsen ült a kispadon.

mert a Dinamo Kijev elleni második félidő erőt adott a csapatnak

Egy héttel ezelőtt már az első félidőben kétgólos hátrányba került a Fradi a Dinamo Kijev ellen, a második félidőben azonban előbb a szépítés, majd az egyenlítés is összejött. A következő meccs előtt mentálisan is sokat számít, amikor visszajön egy ilyen meccsbe a csapat.

mert közel húszezren szurkolnak majd a zöld-fehéreknek

A Juventus és a Barcelona ellen ideiglenesen a Puskás Arénába költözik a Fradi. Az Európai Labdarúgó-szövetség döntése értelmében a stadionok legfeljebb harmincszázalékos kihasználtsággal működhetnek, szerda este így nagyjából húszezren szurkolhatnak majd a helyszínen a Ferencvárosnak.

A minap a Tuttosport írásában aggodalmát fejezte ki a vehemens szurkolásra képes hazai táborral kapcsolatban.

mert többen életük mérkőzését játszhatják

Amíg a Juventusnak ez egy mérkőzés a sok közül, a Fradi játékosainak annál többet jelenthet. Sigér Dávid Barcelonában beszélt arról, hogy nagy élmény, inspiráló, megtisztelő egy európai topcsapat ellen tétmeccsen pályára lépni. Persze, minden meccs ugyanolyan fontos, és lehet nyilatkozni bármit, egy ilyen nívós ellenfél ellen még a mindennél is többet igyekszik beleadni egy játékos. A Ferencváros labdarúgói ráadásul nyomás nélkül játszhatnak.

mert a torinói együttes még keresi önmagát

Bár a Juventus megnyerte a Serie A legutóbbi kiírását, Maurizio Sarrit elküldték a szezon végén. A most futó bajnokságban hat meccséből hármat nyert meg a gárda, háromszor döntetlent játszott. A mutatott játék egyelőre nem az igazi, többen, köztük Paulo Dybala sincs kirobbanó formában.

És öt ok, amiért a Juventus behúzza a Ferencváros elleni meccset:

mert Cristiano Ronaldo visszatér

A koronavírus-fertőzésből kigyógyuló portugál szupersztár a BL-ben is visszatér. A 35 éves támadó döntetlen állásnál csereként állt be hétvégén a Spezia ellen, új színt vitt a „zebrák” játékába, vezérletével 4–1-re megnyerték a találkozót.

mert mégiscsak klasszisok gyülekezete

Ne felejtsük el, hogy a Juvénak szinte minden poszton klasszis játékosa van, ráadásul a kispadon sem gyenge futballisták ülnek. A játéktudás mellett a rutin is az „Öreg Hölgy” mellett szól, hiszen ezek a labdarúgók hozzá vannak szokva a heti kétmeccses terheléshez.

mert a Dinamo Kijev otthonában is nyert

Ugyan a Barcelonától kikapott az olasz csapat, a Fradival ikszelő ukránok vendégeként azonban – nézők előtt – magabiztos győzelmet aratott.

mert nem nyomja teher a vállukat

Nem az utolsó csoportmeccs jön, nincs győzelmi kényszerben a Juve. A játékosoknak nem kell idegeskedniük, a saját ritmusukban futballozhatnak.

mert kötelező a győzelem

A Juventus mégiscsak a Juventus. Olaszország legsikeresebb csapata, ahol csak a győzelem számít. Idegenben az iksz is kevés, a Juvénak mindig, mindenhol, minden körülmények között nyernie kell – ez a mentalitás jellemzi a klubot.

BAJNOKOK LIGÁJA

G CSOPORT, 3. FORDULÓ

November 4., szerda (Puskás Aréna)

21.00: Ferencváros–Juventus

(Borítókép: Czerkl Gábor / Index)