Neuer, Lewandowski és Goretzka sem utazik Madridba

Hansi Flick vezetőedző hétfőn jelentette be, hogy Manuel Neuer, Robert Lewandowski és Leon Goretzka sincs tökéletes állapotban, ezért pihentetni szeretné őket.

Mindhárman pihenni fognak. A csapat érdekeit nézzük, vannak olyan futballistáink, akik százszázalékosak és hozni tudják az elvárt játékot

– jegyezte meg a szakember, hozzátéve, hogy kisebb sérülés miatt Corentin Tolisso sem tart az együttessel a spanyol fővárosba.

A bajor együttes a BL csoportkörének első négy fordulójában nem csupán a továbbjutást biztosította be a gárda, hanem az első helyet is, így számára nincs tétje az utolsó két körnek. A tréner arra is felhívta a figyelmet, hogy a BL-sikerrel zárult, hosszúra nyúlt előző szezon után kevés idejük volt pihenni és felkészülni a mostani idényre, a következő időszakban pedig fontos bajnoki meccsek várnak rájuk, amelyeken jó formát kell mutatniuk.

A Bayern szombaton a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is soraiban tudó, második Leipziggel csap össze a Bundesligában, és idén még a harmadik Bayer Leverkusennel és az ötödik Wolfsburggal is játszania kell.

(MTI)

(Borítókép: M. Donato / Getty Images Hungary)