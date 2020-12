A Sahtar Doneck Ukrajnában is legyőzte a Real Madridot

Pocsékul kezdte a BL-idényt a Real Madrid, amely az első fordulóban hazai pályán kapott ki a Sahtartól, majd idegenben ikszelt a Borussia Mönchengladbach együttesével. Zinédine Zidane csapata ezután összekapta magát és oda-vissza legyőzte az Intert, ezzel életben tartva továbbjutási esélyeit.

Esély ugyan még mindig van, de most már egyre nehezebb a spanyolok dolga, ugyanis Ukrajnában is kikaptak a Sahtartól. A gól nélküli első félidő után Dentinho az 57. percben talált be, Manor Szolomon pedig a 83. percben végleg eldöntötte a három pont sorsát, 2–0-ra nyert a Doneck.

A királyi gárda egy körrel a csoportküzdelmek vége előtt hét ponttal a harmadik helyen áll a kvartettben. A csoportot nyolc ponttal vezeti a Gladbach, amely este a kétpontos Interrel találkozik, a második helyen szintén hét ponttal a Sahtar áll.

Bár az A-csoportban még a második hely sorsa sem dőlt el, minden bizonnyal a Bayern München mögött az Atlético Madrid lesz a befutó, így a harmadik helyért küzd a Lokomotiv Moszkva és a Salzburg.

Az osztrákok jobban kezdték a moszkvai találkozót, Mergim Berisha már a 17. percben megzörgette a hazaiak hálóját, ám ekkor még les miatt nem született érvényes gól. Tíz perccel később azonban már más volt a helyzet, a 22 éves német találatával megszerezte a vezetést a Salzburg. Berisha a 41. percben újabb gólt szerzett, ezzel már két gól volt az osztrák bajnok előnye.

A 79. percben Anton Mirancsuk tizenegyesből szépített, de két perccel később megszerezte pályafutása első BL-gólját a 18 éves Karim Adeyemi, aki beállította a végeredményt: 1–3.

Szoboszlai Dominik 76 percet kapott a mérkőzésen. A Salzburg ezzel megelőzte a Lokomotivot, négy ponttal áll a harmadik helyen a hárompontos oroszok előtt.

BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Lokomotiv Moszkva (orosz)–Salzburg (osztrák) 1–3

B-CSOPORT

Sahtar Doneck (ukrán)–Real Madrid (spanyol) 2–0

(Borítókép: DeFodi Images / Getty Images Hungary)