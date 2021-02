A Liverpool még romjaiban is Liverpool

Azt mondják, a sebzett oroszlán nagyon veszélyes vad. Hát, a Premier League bajnoki címéről „hivatalosan” is lemondó, és egyik vereséget a másik után elszenvedő Liverpool mostanában tényleg sebzett nagyvad, de a jelek szerint még ebben az állapotában is nagyon jó csapat. Kedd este legalábbis ezt bizonyította, amikor 2–0-ra legyőzte az RB Leipziget a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén. A visszavágó március 10-én lesz, és nem kizárt, hogy az is a Puskás Arénában.